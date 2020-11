Days Gone : 60 fps, 4K dynamique et transfert de sauvegarde, premiers détails sur la rétrocompatibilité PS5

L'arrivée de la PS5 sera aussi pour certains l'occasion de se plonger ou de se replonger dans les exclusivités du catalogue de la PS4. Et PlayStation Studios en a chouchouté quelques-unes plus que d'autres, comme avec God of War et God of War III Remastered qui proposeront un mode d'affichage à 60 fps et du transfert de sauvegarde.



If you're taking a ride on the Broken Road for the first time, or finishing up NG+, here's what you can expect when you boot up #DaysGone on the #PS5:



???? Up to 60FPS w/ Dynamic 4K

???? Save Transfers from PS4 to PS5 pic.twitter.com/qP2ugQO4hc — Bend Studio #DaysGone (@BendStudio) November 3, 2020

Bend Studio vient d'annoncer à quelle sauce nous allions être mangés pour Days Gone, et elle aura à peu près la même saveur que chez Sony Santa Monica Studio. Il sera possible de transférer nos sauvegardes de la PS4 vers la PS5, pourquoi pas pour continuer notre partie ou la recommencer en New Game+. Et côté technique, le framerate pourra atteindre les 60 fps avec une 4K dynamique : le maximum de la fréquence d'image et de la résolution ne sera pas toujours atteint en même temps, mais la performance restera possible.

Il parait donc acquis que la mise à jour 1.70 déployée il y a quelques jours visait à apporter cette compatibilité avec la next-gen. Days Gone est actuellement disponible pour 26,90 € chez Amazon.fr.