God of War (2018) et God of War III Remastered : Santa Monica donne des précisions sur la compatibilité PS5

L'an prochain, Kratos et Atreus devraient faire leur retour dans un nouvel épisode de God of War sous le signe du Ragnarök. D'ici là, certains joueurs seront peut-être tentés de relancer les deux aventures disponibles actuellement sur PS4 sur la console next-gen de Sony, de manière à en profiter dans les meilleures conditions possible.

Et justement, Santa Monica Studios a partagé quelques informations à ce sujet dans une série de tweets :

You will also be able to transfer your God of War III Remastered saves to the #PS5! — Santa Monica Studio Is Hiring (@SonySantaMonica) October 26, 2020

Ainsi, les joueurs de God of War (2018) pourront reprendre leur partie ou bien se lancer dans le mode New Game+ grâce au transfert de notre sauvegarde. Voilà qui rassurera celles et ceux n'ayant pas spécialement envie de recombattre toutes les valkyries ! Mieux encore, une option vidéo nommée Favor Performance permettra de jouer avec un framerate débloqué jusqu'à 60 fps. Enfin, le studio n'en oublie pas qu'il a sorti God of War III Remastered sur la génération actuelle et permettra là encore de transférer notre sauvegarde sur PS5.

God of War (2018) est actuellement vendu 15,36 € sur Amazon et God of War III Remastered 15,26 € sur le même site si jamais vous souhaitez découvrir ces deux titres incontournables.

