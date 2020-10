PS5 : 9 jeux PS4 d'Ubisoft ne seront pas rétrocompatibles, dont des gros...

La rétrocompatibilité des jeux PS4 sur PS5, c'est comme les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Une très courte liste de jeux PlayStation 4 qui ne fonctionneront pas nativement sur next-gen avait été donnée par Sony Interactive Entertainment lors de son dernier point sur le sujet, mais elle ne s'arrêtera pas à ces quelques noms. Ubisoft vient ainsi de donner le nom de ses 9 productions qui ne tourneront pas sur PlayStation 5, sachant que toutes les autres seront rétrocompatibles.

Et il va y avoir des déçus, surtout pour les fans de la saga Assassin's Creed.

Liste des jeux PS4 non rétrocompatibles sur PS5 Assassin’s Creed Syndicate

Assassin’s Creed Chronicles Trilogy Pack

Assassin’s Creed Chronicles India

Assassin’s Creed Chronicles China

Assassin’s Creed Chronicles Russia

Risk

Star Trek Bridge Crew

Werewolves Within

Space Junkies

Pourquoi eux et pas d'autres, nous n'avons pas la réponse à cette question. À noter que tous les jeux Xbox One d'Ubisoft seront jouables sur Xbox Series X et S, et que The Division 2, For Honor, The Crew 2, Just Dance 2021 et Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake permettront de conserver notre progression via leur version rétrocompatible sur Xbox Series X et S. Grâce à Ubisoft Connect, pour rappel, les jeux cross-gen avec des versions dédiées aux PS5 et Xbox Series X et S auront droit à un partage des sauvegardes automatique. Mais pour la PlayStation 5, cela veut définitivement dire que la rétrocompatibilité ne sera pas acquise pour toute votre ludothèque... Assassin's Creed Syndicate est d'ailleurs disponible pour 17,95 € chez Amazon.fr.