PS5 et Xbox Series X : oui, les Blu-ray PS4 et Xbox One seront bien utilisables pour les jeux rétrocompatibles

Cette semaine, les caractéristiques techniques des PS5 et Xbox Series X ont enfin été officialisées. Ce fut aussi l'occasion de faire le point sur la rétrocompatibilité des deux consoles : si nous savions que presque tous les produits compatibles Xbox One seraient jouables sur XSX, il a été confirmé que la situation serait moins évidente chez la concurrence, alors que chaque jeu PS4 doit subir une intervention humaine pour être adapté à la PS5.

Dans un entretien pour le site officiel d'Ubisoft, Leroy Athanassoff, directeur créatif de Rainbow Six Siege, a évoqué cette rétrocompatibilité, rappelant que son bébé serait disponible très vite sur les plateformes de nouvelle génération, avec du cross-play. Il a aussi éludé un point jamais vraiment éclairci en cette période de domination du numérique : oui, pour les jeux rétrocompatibles, il sera bien possible d'insérer directement son disque PS4 dans sa PS5 ou son disque Xbox One dans sa Xbox Series X pour le faire tourner.

Siege va être amené sur les nouvelles nouvelles consoles. La seule chose que nous communiquons actuellement est le fait que nous soutenons le matchmaking entre les générations. Par exemple, les joueurs PlayStation 5 peuvent jouer avec les joueurs PlayStation 4 et les joueurs Xbox Series X peuvent jouer avec les joueurs Xbox One. Le jeu sera rétrocompatible, ce qui signifie que vous pouvez prendre votre disque de Rainbow Six Siege sur PS4 et le mettre dans votre PS5, ou prendre votre disque Xbox One et le mettre dans votre Xbox Series X. Ce que nous savons avec certitude, c'est que nous ne voulons pas briser notre communauté, la diviser, et nous ne voulons pas vous faire acheter un autre Rainbow Six Siege au prix fort.