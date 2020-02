PS5 et Xbox Series X : Rainbow Six Siege au lancement ? Ubisoft répond

Si vous suivez l'actualité en notre compagnie, vous n'êtes pas sans savoir que le géant Ubisoft va proposer diverses grosses productions sur PS5 et Xbox Series X. Dans le lot ? Un certain Rainbow Six Siege qui a été officialisé en juin dernier. Nos amis de chez Windows Central ont pu discuter avec la firme afin d'en savoir un peu plus sur le titre.

Eh bien, bonne nouvelle, Rainbow Six Siege sera au lancement de chaque plateforme !

Rainbow Six Siege

14,99 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 14,99€. Si je ne peux pas vous donner une date de sortie, c'est parce qu'elle est liée, au final, aux personnes qui conçoivent les prochaines consoles. Ce que je peux vous dire, c'est que nous serons sur ces plateformes à leur parution. Pour Siege, notre objectif est d'être disponible dès le lancement.

Mais attendez, ce n'est pas tout ! Ubisoft veut aussi du cross-play pour satisfaire les joueurs PlayStation et Xbox.

Là encore, c'est lié à Microsoft et Sony. Nous aimerions que le cross-play soit opérationnel ; que les joueurs Xbox affrontent les joueurs PlayStation. [...] J'espère que cela se fera, car c'est une tendance générale dans l'industrie vidéoludique, et rien ne peut l'empêcher. Ce n'est qu'une question de temps avant que cela se produise.

Pour le coup, vivement que les constructeurs passent la seconde pour que les éditeurs puissent se placer pour nous vendre du rêve en fin d’année.

