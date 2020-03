PS5 vs Xbox Series X : la comparaison des caractéristiques techniques en un tableau !

La guerre des consoles de prochaine génération aurait visiblement dû débuter à la Game Developers Conference 2020, mais alors que le salon a été annulé, PS5 et Xbox Series X ont été obligées de se battre sur un autre terrain. La Xbox Series X a dégainé la première en officialisant ses caractéristiques techniques lundi, et la PS5 vient de lui répondre aussi sec avec une sortie quasiment identique.

Maintenant que nous avons les fiches techniques, forcément, il est grand temps de faire un comparatif entre les deux plateformes. Qui a le plus de téraflops ? Qui a la plus grande bande passante de la mémoire ? Qui fait le plus d'opérations d'entrée et de sortie à la seconde ? La réponse, maintenant !

PS5 Xbox Series X CPU 8x Zen 2 Cores @ 3,5 GHz (fréquence variable) 8 cœurs cadencés à 3,8 GHz (3,66 GHz sans technologie SMT) CPU Custom Zen 2 GPU 10,28 TFLOPs, 36 CUs @ 2,23 GHz (fréquence variable) 12 TFLOPS, 52 CUs @ 1,825 GHz Architecture GPU RDNA 2 Custom RDNA 2 Custom Mémoire vive 16 Go GDDR6/256-bit 16 Go GDDR6 w/ 320 mb bus Bande passante de la mémoire 448 Go/s 10 Go à 560 Go/s, 6 Go à 336 Go/s Stockage interne 825 Go SSD 1 To Custom NVME SSD Opérations d’entrée et de sortie par seconde 5,5 Go/s (Direct), 8-9Go/s (Compressé) 2,4 Go/s (Direct), 4,8 Go/s (compressé, avec décompression du hardware) Stockage supplémentaire NVMe SSD Carte de 1 To (correspondant parfaitement au stockage interne) Stockage externe Compatibilité avec les HDD en USB Compatibilité avec les HDD en USB Lecteur optique Lecteur 4K UHD Lecteur 4K UHD

Les chiffres sont là, et une seule chose est sûre : PS5 et Xbox Series X devraient boxer dans la même catégorie, avec une architecture AMD RNA 2 modifiée pour le processeur graphique, et évidemment un même lecteur 4K UHD. Côté CPU, il y a bagarre, tout comme niveau GPU, où la machine de Microsoft possède plus de téraflops, donc théoriquement une meilleure puissance de calcul, mais une fréquence maximale plus basse, donc une vitesse de calcul moindre : débrouillez vous avec ça pour savoir qui aura le plus gros moteur.

La Xbox Series X possède sinon de manière plus factuelle un SSD embarquant la technologie NVMe que n'a pas la PS5, et un peu plus de stockage interne. La différence reste cependant assez légère, et les technologies embarquées et l'optimisation de l'entièreté du système seront surtout les clés de la réussite pour les deux machines.

Vous pouvez désormais disserter sur les performances de ces consoles ! En attendant, les PS5 et Xbox Series X n'ont ni date de sortie ni prix, et c'est peut-être ce dernier point qui fera la différence dans la guerre qui se dessine à l'horizon.