Marvel's Avengers : des versions PS5 et Xbox Series X officialisées, les spécificités techniques sur la console de Sony détaillées

C'est cette année que va enfin voir le jour le fameux Marvel's Avengers de Crystal Dynamics et Eidos Montréal, qui avait reporté de plusieurs mois en début d'année. Maintenant que les deux consoles next-gen ont été dévoilées, les éditeurs peuvent commencer à détailler leurs plans les concernant, et c'est ce qu'a fait Square Enix cette nuit au sujet de son jeu live service, qui n'aura donc aucun mal à perdurer dans le temps si le succès est au rendez-vous. En effet, des versions PS5 et Xbox Series X ont été officialisées par un communiqué.

Ainsi, Marvel's Avengers sera jouable dès le lancement de ces nouvelles plateformes en fin d'année et vous n'aurez même pas à vous en faire si vous possédez une version PS4 ou Xbox One. En effet, une « mise à jour » permettra d'obtenir le jeu sur PS5 ou Xbox Series X et donc de migrer simplement de l'ancienne à la nouvelle génération de console sans aucun frais, du moins si vous restez dans le même écosystème, passer de PlayStation à Xbox et inversement n'étant pas possible. Les données de sauvegarde incluant le profil et la progression seront donc portées pour continuer à jouer à ce jeu ayant tout d'un Destiny super-héroïque, que vous possédiez une copie physique ou numérique. Mieux encore, il sera cross-gen play, ce qui signifie que nous pourrons jouer avec nos amis d'une même famille de consoles (PS5 avec PS4 et Xbox Series X avec Xbox One) sans souci.

Square Enix en a profité pour parler plus précisément du cas de la PS5, laissant de côté les détails techniques pour la Xbox Series X, les PC et Stadia pour le moment. Ainsi, le Chief Technology Officer Gary Snethen de chez Crystal Dynamics a pris la parole sur le PlayStation Blog pour nous en dire plus sur les spécificités techniques liées à la PS5.

Déjà, nous apprenons logiquement que des kits de développement pour PlayStation 5 ont été reçus depuis un certain moment déjà, et qu'une équipe a été immédiatement affectée pour créer une version spécifique du jeu dessus poussant à fond les capacités du moteur Foundation. Concrètement, cela devrait passer par des résolutions de textures améliorées et des ajouts visuels tels que des « reflets stochastiques de l’espace sur l'écran et le Content-Aware Sharpening ». Un mode graphique avancé sera disponible sur PS5, de même qu'un affichage à 60 fps avec de la 4K dynamique. Le SSD et ses temps de chargement ultra rapides, de « une ou deux secondes seulement » dans le cas présent, permettront quant à eux d'afficher le contenu quasi instantanément pour partir en mission sans attendre et proposer une meilleure immersion. Un exemple donné est que les textures et modèles haute résolution s'afficheront directement lorsqu'Iron Man survolera une zone. Quant à la DualSense, ses fonctionnalités devraient là encore être utilisées, mention étant faite « des gâchettes résistantes et un retour tactile avancé », de même pour l'audio 3D.

La date de sortie de Marvel's Avengers est fixée au 4 septembre 2020 sur PS4, Xbox One, PC et Stadia avec différentes éditions, dont la standard disponible en précommande chez Amazon pour 57,49 €. Pour en apprendre encore davantage à son sujet, notamment au niveau de la coopération, un livestream War Table aura lieu demain, mercredi 24 juin à 19h00.