Destiny 2 : Bungie dévoile la date de sortie et les spécificités techniques des versions PS5, Xbox Series X et Series S

Si vous jouez encore à Destiny 2 et suivez son actualité, vous savez que l'extension Au-delà de la Lumière est attendue le 10 novembre prochain. Nous avons encore pu en avoir un avant-goût la semaine dernière avec la présentation des armes et équipements Exotiques qui seront ajoutés avec elle. Mais ce n'est pas le seul rendez-vous de cette fin d'année pour le FPS de Bungie. En effet, des versions optimisées pour la next-gen sont prévues. Il sera bien sûr possible de jouer à Destiny 2 sur PS5 et Xbox Series X | S dès leur lancement, avec des temps de chargement plus rapides, mais ce n'est pas avant le 8 décembre que le gros des optimisations arrivera.

Au programme, la possibilité de personnaliser le champ de vision sur consoles de la même manière que sur PC, de quoi changer la vie en PvP, des temps de chargement réduits dans l'inventaire qui permettront enfin de pouvoir s'équiper rapidement dans le feu de l'action et du cross-play entre machines de la même famille (PS5 avec PS4, Xbox Series X | S avec Xbox One). En revanche, il est précisé que les temps de chargement peuvent être dépendant du matchmaking et du netcode, donc les activités ne seront pas forcément accessibles super vite.

Fonctionnalités PS5 Xbox Series X Xbox Series S Résolution 4K 4K 1080p Framerate 60 fps 60 fps 60 fps Slider pour le champ de vision Oui Oui Oui Temps de chargement rapides Oui Oui Oui Cross-Generation Play Oui Oui Oui Mise à jour next-gen gratuite Oui Xbox Smart Delivery Xbox Smart Delivery

Destiny 2 est pour rappel free-to-play, et ses extensions désormais incluses dans le Xbox Game Pass pour console. Vous pouvez précommander Beyond Light 39,99 € sur Gameplanet.

