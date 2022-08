Destiny 2 : Éclipse, date de sortie, Doctrine Filobscur et cité cyberpunk sur Neptune pour la prochaine extension !

Bungie nous avait donné rendez-vous pour découvrir l'extension Éclipse et la Saison 18 de Destiny 2 mardi soir lors de son annuel showcase. Plus que jamais, nous ressortons de ce visionnage plus hypé que jamais quant à l'avenir du jeu. Les informations étant particulièrement nombreuses, nous allons les détailler séparément dans plusieurs articles, avec pour commencer le gros morceau qu'est donc Lightfall, dont l'ambiance a tout pour surprendre. À compter du 28 février 2023, nos Gardiens vont donc débarquer sur Neptune où se trouve une cité à l'esthétique cyberpunk bardée de néons, Néomuna, une mégapole où une version alternative de l'humanité s'est développée depuis la Chute, dont nous n'avions pas conscience. Savathûn nous avait prévenus en déclarant que la Dernière Cité ne l'était pas. Et pour introduire tout cela et bien plus, place à une superbe cinématique, qui a même été ensuite rediffusée lors de la gamescom Opening Night Live !

Que vous ayez terminé ou non la campagne de La Reine Sorcière, vous ne pourrez désormais plus y échapper, de même que ce qu'il reste de l'humanité, car le Témoin sera au centre de l'An 6 et de l'extension. Pour autant, il ne va visiblement pas trop se salir les mains, laissant cela à son tout nouveau disciple Calus et ses troupes boostées par les Ténèbres. L'ex-Empereur cabal va d'ailleurs visiblement fusionner avec un tout nouveau vaisseau à l'envergure démesurée, surtout comparé à sa flotte de pyramides l'accompagnant, et mènera la Légion de l'Ombre sur Neptune, envahissant Néomuna en quête d'une technologie perdue. Ce qui mènera nos Gardiens à découvrir cette ville reste encore nimbé de mystères, mais peut déjà être deviné grâce à la description du collector évoquant Osiris, en plus du fameux « poisson » volant de l'Exo inconnue qui provient à priori de Neptune !

Et, bien que ces Foule-nuages ayant choisi de protéger le peuple de Néomuna sortent un peu de nulle part tout comme leur ville, les indices étaient pourtant là puisque le dernier rapport du Tableau des preuves présentait des messages de Raspoutine évoquant une mystérieuse Forteresse de Nefele. Dans la mythologie grecque, Néphélé est au choix désigné(e) comme étant un nuage ou une nymphe des nuages, cela prend donc tout son sens désormais. L'esprit tutélaire étant absent depuis l'arrivée des pyramides dans le système et devant à priori obtenir un corps d'Exo à l'avenir, peut-être fera-t-il le lien durant la Saison 19 pour nous mener à cette destination ?

Ces Cabals modifiés auront leur propre apparence et surtout compteront parmi eux une toute nouvelle unité baptisée Tourmenteur. Ces colosses visiblement d'une nouvelle race manient une faux et seront aussi redoutables que des boss, de quoi nous mener la vie dure lors de notre infiltration de cette ville occupée. La Légion de l'Ombre pourra aussi nous priver de nos pouvoirs en déployant des suppresseurs. La campagne en mode Légendaire sera par ailleurs de retour, plus qu'appréciée avec The Witch Queen, et proposera globalement un défi similaire. Même si ce n'est pas dit, elle sera donc rejouable partant de là.

NOTRE FIN APPROCHE Le verre brisé scintille dans la nuit. Les soldats de la Légion de l'Ombre affrontent les Gardiens à l'ombre de la flotte qui les surplombe. Le Témoin et son nouveau Disciple sont là. Au cœur du chaos, entamez un périple qui dévoilera les fils cachés qui nous lient, la possibilité de les démêler, ainsi que la façon de les maîtriser pour les tisser à nouveau. Avec ce nouveau pouvoir à votre disposition, utilisez la force de vos compagnons Gardiens et triomphez face à l'impossible. Le mode légendaire est de retour ! UNE MÉTROPOLE HAUTE EN COULEUR Rendez-vous dans une destination que vous n'avez encore jamais explorée dans Destiny 2. Rencontrez les terrifiants Tourmenteurs et les vaillants Foule-nuages, combattez face à la Légion de l'Ombre et empêchez la destruction de la ville secrète et technologiquement avancée de Néomuna. ÉCHAPPEZ À LA FIN Faites face à tous les dangers, parcourez le paysage urbain, cherchez une technologie perdue et maîtrisez de nouveaux pouvoirs pour sauver l'humanité.

Pour faire face à ces nouvelles menaces, nous allons bien disposer d'une Doctrine inédite, qui est effectivement de couleur verte comme supposé, mais qui n'a rien à voir avec la vapeur ou le poison comme certains le théorisaient. Non, c'est avec le tissu même de la réalité que nous jouerons, un pouvoir des Ténèbres appelé Filobscur (Strand en anglais) que nous allons découvrir et dont nous serons les premiers utilisateurs dans l'univers du jeu. Les développeurs ont expliqué que le Filobscur connecte les êtres, donnant accès à un univers psychique comme si nous ouvrions notre 3e œil, « la conscience, la fluidité, le contrôle de son environnement et la manipulation de ses ennemis » étant les thèmes généraux de cette capacité ténébreuse. Sauf que ce n'est pas vraiment à Doctor Strange que nous allons jouer, mais plutôt à Spider-Man, car le grappin associé à la Doctrine pourra être utilisé pour naviguer dans l'environnement et n'aura pas besoin de support physique dans les airs pour être fixé. À la base pensé pour les Chasseurs, tout le monde y a finalement eu droit et heureusement. Pour naviguer parmi les gratte-ciels, ce sera idéal, mais pas seulement, puisque son utilisation permettra aussi de nous mouvoir aisément en plein affrontement.

Au passage, la dénomination « Architectes » pour les Arcanistes a de quoi nous faire rire jaune, car le message apparaissant en jeu lorsque nous mourrons involontairement indique que nous avons été tués par les Architectes. Étions-nous nos propres bourreaux tout ce temps ?

DÉFINISSEZ LE FUTUR Maîtrisez les Ténèbres et saisissez les fils de la conscience. Arcanistes Architectes - Les Architectes manipulent sans effort la Toile en utilisant uniquement leur esprit. Depuis l'arrière-front, ces sorciers télékinésiques peuvent même façonner le Filobscur pour créer des créatures intelligentes sous leurs ordres.

- Les Architectes manipulent sans effort la Toile en utilisant uniquement leur esprit. Depuis l'arrière-front, ces sorciers télékinésiques peuvent même façonner le Filobscur pour créer des créatures intelligentes sous leurs ordres. Chasseurs Tisseurs - Maîtres du mouvement, de la vitesse et de la grâce. La ville est le terrain de jeu des Tisseurs, où ils agrippent des fils pour les tisser avant de le projeter dans l'air afin de se déplacer à la vitesse de l'éclair.

- Maîtres du mouvement, de la vitesse et de la grâce. La ville est le terrain de jeu des Tisseurs, où ils agrippent des fils pour les tisser avant de le projeter dans l'air afin de se déplacer à la vitesse de l'éclair. Titans Tyrans - Indomptés et sauvages, les Tyrans déchirent le Filobscur pour créer des griffes qu'ils utilisent pour sectionner le lien entre leurs cibles et la Toile. Risquant leur vie en toute insouciance, ce sont toujours eux qui définissent la limite à ne pas dépasser.

Par ailleurs, une première arme exotique de l'extension peut d'ores et déjà être déverrouillée pour l'utiliser en jeu, du moins si vous précommandez le jeu avec son Pass annuel. Nous reviendrons en détail sur celle-ci dans l'article dédié aux éditions, mais voici déjà la description de cet étonnant arsenal, un fusil automatique pas comme les autres :

TEMPÊTE DE VIF-ARGENT L'arsenal des Foule-nuages a été revisité et se retrouve entre vos mains. Nous ne prétendons pas connaître la technologie des nanites, mais ce que nous savons, c'est qu'il n'existe aucun autre fusil automatique qui devient un lance-roquettes, qui devient lui-même un lance-grenades.

Vous noterez également que le logo de l'extension rappelle celui du film d'animation de Pixar, Buzz l'Éclair, ou Lightyear en anglais, ce qui est assez cocasse et n'a pas manqué d'être relevé.

Il reste donc six mois avant le lancement d'Éclipse, alors qui sait ce que nous réserve encore Bungie comme surprise.