Destiny 2 : Au-delà de la Lumière, l'Exo Inconnue de retour dans une sublime cinématique, une nouvelle Doctrine en action en vidéo

Lors de son live de révélation, Bungie a donc dévoilé l'avenir de Destiny 2, qui passera par trois extensions annuelles dont la première est prévue pour cet automne, Au-delà de la Lumière. Elle a été introduite par Luke Smith et Mark Noseworthy, avec la diffusion de la fameuse bande-annonce cinématique en CGI dans son intégralité, d'où provenaient les teasers. En plus du Vagabond et d'Eris Morn, certains joueurs espéraient voir un troisième personnage s'inviter sur Europe, la nouvelle destination qui sera ajoutée, et ils avaient raison, car l'Exo Inconnue alias Elsie Bray sera un élément central de l'intrigue, figurant même sur l'artwork officiel.

Si vous ne la connaissez pas, sachez simplement qu'elle apparaît tout au long de l'intrigue du Jardin Noir dans Destiny premier du nom, avant de disparaître sans jamais avoir donné signe de vie depuis. Elle vivait donc visiblement sur Europe, où elle a convoqué le Vagabond et Eris, car l'un des Vaisseaux Pyramide s'y trouve et une certaine Déchue nommé Vigris a fait un pacte avec les Ténèbres pour se venger du Voyageur, ralliant les différentes maisons sous sa coupe en devenant la Kall des Ténèbres. Nous explorerons donc la lune gelée de Jupiter, abritant bien des secrets sous son épaisse couche de glace, dont des ruines de l'Âge d'or appartenant à BrayTech.

Si le nom de ce contenu de l'An 4 n'était pas suffisamment clair, notre Gardien va devoir faire appel à des pouvoirs au-delà de ceux de la Lumière s'il veut en venir à bout. Oui, Bungie introduira une Doctrine appelée la Stase, trouvant sa source dans les Ténèbres. Et s'il fallait une raison de plus pour hyper les amoureux du lore, ce n'est pas sur Encelade que se situe la fameuse crypte ayant donné naissance aux Exos, mais sur Europe, et nous pourrons visiter cette Crypte de la pierre enfouie au cours du prochain Raid !

Une bande-annonce de gameplay en pré-alpha nous permet de découvrir toutes ces somptueuses nouveautés en action, mais aussi d'écouter l'intrigant discours de l'Exo Inconnue, suggérant qu'elle ne vient pas de notre ligne temporelle ou réalité. Sa fameuse phrase répétée par Mara Sov avant de disparaître durant l'An 2 prend par ailleurs ici tout son sens.

ALLEZ AU-DELÀ DE LA LUMIÈRE Une nouvelle puissance est née dans le Vaisseau Pyramide au-dessus d'Europe, où un sombre empire s'est éveillé et s'est rallié sous la bannière de la Kall des Ténèbres déchue, Vigris. Rejoignez d'autres Gardiens et détruisez cet empire à tout prix... même en utilisant les Ténèbres. EUROPE VOUS ATTEND Les maisons fractionnées des Déchus se sont ralliées et ont construit leur nouvel empire sous la lune gelée d'Europe. Bravez ces rudes conditions climatiques, infiltrez-vous dans l'établissement BrayTech de l'Âge d'or, et découvrez les secrets enfouis sous la glace. MAÎTRISEZ LES TÉNÈBRES Une nouvelle menace émerge, et avec elle, un pouvoir mystérieux : Stase. Ancrés dans les Ténèbres, les Gardiens devront maîtriser cette nouvelle puissance élémentaire aux côtés des puissances cryo-électriques, solaires et abyssales, et invoquer des Supers épiques pour dominer les combats. Titans, Arcanistes et Chasseurs utilisent chacun la Stase d'une manière différente, et peuvent ralentir les ennemis dans des champs de stase, ou encore les emprisonner puis les briser d'une puissance destructrice. ÉQUIPEMENT EXOTIQUE Certains pensent qu'Europe n'est rien de plus qu'un cimetière gelé de l'Âge d'or, et que tous ses trésors sont depuis longtemps engloutis dans la glace et dans les ténèbres. Mais vous savez ce qu'il en est. Sous ses ruines se cachent d'innombrables reliques, un véritable arsenal, et plus encore. Récupérez cette technologie de pointe figée dans le temps, et tentez de dompter les étendues désolées. CRYPTE DE LA PIERRE ENFOUIE Sous la toundra gelée d'Europe se trouve la Crypte de la pierre enfouie. Depuis des décennies, elle est restée oubliée. Votre escouade s'approche prudemment, les armes levées, et le plan final se met en place.

Destiny 2 : Au-delà de la Lumière est attendu le 22 septembre sur PS4, Xbox One, PC et Stadia. Par la suite, à la sortie des consoles next-gen, il n'y aura pas besoin de repasser à la caisse pour l'extension, car la version PS4 sera mise à jour vers la PS5 et celle sur Xbox One bénéficiera du Smart Delivery pour en jouir sur Xbox Series X. Tous les détails à ce sujet seront développés par Bungie d'ici le lancement. En attendant, vous pouvez retrouver des visuels en page suivante.