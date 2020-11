Destiny 2 : Au-delà de la Lumière, l'Exo Inconnue se trouve une nouvelle voix française en la personne d'Élodie Fontan

À l'époque de Destiny premier du nom, Bungie s'était entouré d'un casting de star pour effectuer le doublage vocal de ses personnages en anglais. Depuis que le studio n'a plus l'appui financier d'Activision, les choses ont un peu évolué et certains comédiens de doublage ont été remplacés, notamment Jamie Chung qui a cédé sa place à Erika Ishii dans le rôle d'Ana Bray. Pour autant, la VF n'avait jusqu'à présent pas spécialement été impactée. Sauf qu'avec Destiny 2 : Au-delà de la Lumière, l'Exo Inconnue va faire son retour au sein du jeu, elle que nous n'avions plus revue ou entendue depuis 2014 et la fin de la campagne principale de l'époque. Et si sa voix dans les bandes-annonces sonnait un peu différemment, c'est bien parce qu'elle sera désormais interprétée par Élodie Fontan !

L'identité de l'Exo inconnue se dévoile... @Elodie_Fontan prêtera sa voix au personnage dans Destiny 2 : Au-delà de la Lumière. ????✨ #Destiny2 #BeyondLight pic.twitter.com/8e5w4SB74X — Destiny 2 FR (@DestinyGameFR) November 2, 2020

Oui, l'actrice bien connue des productions françaises de Philippe Lacheau - dont elle est également la compagne -, telles que Nicky Larson et le parfum de Cupidon, va désormais incarner le personnage central de la nouvelle extension. Il s'agira de sa première expérience dans le domaine et vous pouvez déjà juger du résultat dans la vidéo diffusée pour l'occasion, montrant l'envers du décor au sein de Hifi Genie Productions. Nous la voyons d'ailleurs enregistrer un dialogue laissant penser qu'Ana et l'Exo Inconnue (Elsie Bray) vont enfin se retrouver !

« Les équipes de Bungie recherchaient une voix pour l’Exo Inconnue et m’ont contactée. Après qu’ils m’aient présenté ce personnage, je n’ai pas eu à réfléchir très longtemps avant d’accepter cette opportunité. C’est un personnage féminin un peu "hors du temps", mystérieux, qui appartient à la race des Exos, des robots dotés d’une conscience. Elle possède une vraie identité, un côté dur à cuire qui en impose et auquel j’ai tout de suite accroché. Et c’est aussi un personnage adoré des fans ! » explique Elodie Fontan. « L’univers du jeu m’a également convaincue avec son côté science-fiction à grande échelle. Les joueurs peuvent participer à une épopée fantastique, et j’ai tout de suite eu envie de faire partie d’un tel projet. » « Nous sommes ravis de la participation d’Elodie Fontan à la production de la nouvelle extension de Destiny 2. L'actrice prête sa voix à l’un des personnages préférés de la saga, jusqu’à maintenant très mystérieux, et a effectué un travail remarquable pour l’incarner, lui donner une voix et une identité plus concrète », affirme Gautier Ormancey, Directeur Marketing EMEA chez Bungie. « La saga Destiny fait vibrer des millions de fans depuis 2014 et nous avons hâte de leur présenter Au-delà de la Lumière, une nouvelle ère dans l’histoire du jeu. »

Nous pourrons découvrir l'entièreté de son interprétation du personnage à compter du 10 novembre, date de sortie de Destiny 2: Beyond Light sur PS4, Xbox Series X | S, Xbox One, PC et Stadia, puis le 19 sur PS5. Vous pouvez précommander ce nouveau contenu au prix de 39,99 € sur Gamesplanet. Un ViDoc a récemment été diffusé, présentant l'extension et la Saison de la Traque qui débutera également à la même date.

