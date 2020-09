Destiny 2 : Au-delà de la Lumière, les mystères d'Europe teasés dans un nouveau trailer narré par Variks et l'Exo Inconnue, sa carte dévoilée !

Jusqu'à présent, Destiny 2 : Au-delà de la Lumière a surtout été mis en avant par Bungie au travers de l'ajout de Doctrines des Ténèbres représentées par le nouvel élément qu'est la Stase. Arcaniste Sombreur, Titan Béhémoth et Chasseur Revenant ont donc tour à tour été présentés, en plus de certains autres changements à venir. Pour autant, le scénario et la nouvelle zone de jeu qui nous seront proposés restaient bien mystérieux, jusqu'à aujourd'hui. Le studio a mis en ligne une nouvelle bande-annonce dédiée à Europe, ainsi qu'une page dédiée sur son site officiel, qui nous en montrent davantage au sujet de cette lune de Jupiter.

Bon, premièrement, nous retrouvons la voix d'un vieil allié en la personne de Variks, que nous n'avions pas revu depuis Destiny, bien que présent dans le lore de manière récurrente, avec notamment les Légendes Le plus Loyal de Renégat. Ensuite, différents éléments attirent notre attention. Côté architecture, il y a un peu de tout avec la présence des Ténèbres, Vex et Déchus, en plus des infrastructures de Clovis Bray qui se reconnaissent facilement. D'ailleurs, une cuve contenant un corps d'Exo et un squelette Vex a de quoi questionner sur la nature même de l'une des trois races jouables de la licence... Nous constatons également que certains Déchus de l'Empire de Vigris seront capables de manier la Stase tout comme nous. Comme bien souvent avec Bungie, nous devrions aussi pouvoir conduire un tank le temps d'une mission. Enfin, l'Exo Inconnue est montrée faisant apparaître un Éclat des Ténèbres, tout comme l'ennemi principal de ce nouveau contenu et de nouveaux types d'adversaires peuvent être aperçus.

Une région désolée où chaque bourrasque de vent glacial vous murmure des secrets longtemps oubliés, et enfouit de nombreux mystères encore plus profondément sous vos pieds. Vous arrivez sur les traces d'un sombre empire au pouvoir grandissant. Tenez-vous face au blizzard et allez de l'avant, Gardiens. Vigris doit être arrêtée. QUE SE CACHE-T-IL SOUS LA GLACE ? Un obélisque sombre vous appelle silencieusement, et vous observe depuis l'espace dégagé de la lune gelée. Ceux qui étaient là avant vous n'ont pas laissé cet endroit intact. Les ruines de ce qui était autrefois une zone urbaine animée racontent aujourd'hui une histoire d'ambition et de perte. Et quelque part, sous des siècles de glace, de la technologie de l'Âge d'or perdue vous attend. Cherchez la vérité, où qu'elle se trouve.

Par ailleurs, Bungie a enfin dévoilé la map d'Europe, nous donnant une idée de sa superficie, qui semble proche de celle de la Lune, reste à voir la verticalité des environnements puisque de nombreux mystères semblent enfouis sous la surface gelée.

Voici les différentes régions de la carte que nous pourrons visiter :

Les Ruines de Crépuscule - Autrefois le foyer de milliers de colons, et aujourd'hui tout ce qu'il reste de la colonie de Clovis Bray.

- Autrefois le foyer de milliers de colons, et aujourd'hui tout ce qu'il reste de la colonie de Clovis Bray. L'Abysse d'Astérion - Les structures Vex visibles depuis la surface ne sont que la pointe de l'iceberg.

- Les structures Vex visibles depuis la surface ne sont que la pointe de l'iceberg. La Crête de Cadmus - Un paysage enneigé, et le dernier endroit connu du bâtiment enfoui de l'Exoscience de Bray.

- Un paysage enneigé, et le dernier endroit connu du bâtiment enfoui de l'Exoscience de Bray. La Croisée de Charon - Le site du centre de communication d'Europe, et l'origine du signal de détresse émis par Variks.

- Le site du centre de communication d'Europe, et l'origine du signal de détresse émis par Variks. Au-delà - Une vieille amie vous attend dans cette clairière qui surplombe le conflit entre la Lumière et les Ténèbres.

Destiny 2 : Au-delà de la Lumière est attendu le 10 novembre sur PS4, Xbox One, PC et Stadia, vous pouvez précommander l'extension sur Gamesplanet à 39,99 €.

