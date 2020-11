Destiny 2 : Au-delà de la Lumière, l'Exo Inconnue nous conte le conflit entre Lumière et Ténèbres juste à temps pour le lancement

D'ici très peu de temps, nous allons enfin pouvoir partir sur Europe dans Destiny 2 : Au-delà de la Lumière, la nouvelle extension du FPS de Bungie qui va changer bien des choses dans l'univers de science-fiction de la licence, avec désormais une opposition bien plus directe entre Lumière et Ténèbres. Cette lutte plus ancienne encore que l'univers et qui a déjà conduit à la première Chute nous est contée par l'Exo Inconnue dans une nouvelle vidéo à l'aube du lancement.

Le personnage central de ce nouveau contenu, doublé en français par Élodie Fontan, revient ainsi sur des faits pas forcément bien ancrés dans l'esprit de la masse de joueurs ne s'investissant pas dans le lore. Avant d'arriver dans notre système solaire, le Voyageur était ainsi le dieu machine des Éliksni, mais rattraper par les Ténèbres, il décida de fuir pour les protéger, les privant ainsi de sa Lumière. Ces Déchus le poursuivirent et nous attaquèrent pour récupérer leur « dû », puis survint la première Chute, donnant à sa suite naissance aux Spectres et donc aux Gardiens. Désormais, alors que les pyramides ont fait leur retour, les Déchus rassemblés sous la bannière de Vigris ont reçu en cadeau la Stase et comptent bien se venger du Voyageur. Et c'est là que nous interviendrons, en plus de chercher des réponses.

