Destiny 2 : La Forme Finale, tout ce qu'il faut savoir sur le Cœur pâle du Voyageur et les nouveaux Supers de Lumière

Ce mardi 9 avril 2024 est une journée importante pour Bungie, qui va lancer sa grosse mise à jour Dans la Lumière dans Destiny 2. Mode Agression, Hall des Champions, retour d'armes appréciées et d'excellentes quêtes exotiques, ainsi que l'arrivée prochaine de maps PvP inédites, tous les ingrédients sont réunis pour faire revenir les joueurs ces deux prochains mois. Histoire de surfer sur ce regain d'intérêt, le studio a décidé d'organiser un live juste avant le reset, à 18h30 sur Twitch, afin de présenter du gameplay de l'extension La Forme Finale / The Final Shape. Un temps attendue le 27 février, c'est finalement le 4 juin prochain qu'elle doit finalement voir le jour sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC suite au report afin de conclure une décennie d'aventure et la Saga de la Lumière et des Ténèbres. Avant d'en découvrir les nouveautés, faisons donc le point sur ce que nous savons d'ores et déjà à son sujet.

Après un teaser avec Cayde-6 en mai dernier, puis celui nous montrant plusieurs vaisseaux traversant le portail du Voyageur juste avant le showcase d'août dernier, c'est lors de celui-ci que nous avons enfin pris connaissance de notre destination et ce qui nous attend de l'autre côté : le Cœur pâle. Oui, la phrase du Témoin à la fin de La Reine Sorcière n'était pas une métaphore et c'est donc bien la possibilité la plus simple qui a été choisie par les développeurs, nous proposer une destination « dans » le Voyageur. Ce dernier n'est donc pas mort, mais bien occupé à lutter « intérieurement » contre son ennemi juré. Une bande-annonce cinématique emplie de nostalgie avait ainsi été diffusée, puisque la mémoire joue un rôle majeur dans la manière dont est façonné cet environnement.

Nous ne serons toutefois pas seuls dans le Cœur pâle du Voyageur, « né de la puissance de la Lumière et des souvenirs des Ténèbres », puisque l'Avant-Garde au grand complet sera présente, à savoir Zavala, Ikora Rey et ce bon vieux Cayde-6 revenu d'une certaine manière d'entre les morts, ce qui pourrait avoir un lien avec ce qu'a souhaité le Corbeau (lire la légende du Vaisseau Conséquences imprévues).

La Forme Finale doit être une expérience de Destiny absolument inoubliable. Nous voulons créer quelque chose qui trouvera sa place aux côtés des meilleurs jeux que nous avons faits, le point culminant qui saura honorer cette aventure que nous avons vécue ensemble ces dix dernières années. Renégats, La Reine Sorcière et Le Roi des Corrompus, voilà le standard que nous souhaitons atteindre.

Cette destination est décrite comme étant linéaire, ce qui est une première, s'étalant d'une recréation de l'Ancienne Tour mêlée à la végétation, jusqu'au sinistre Monolithe du Témoin, qui lui ressemble d'ailleurs pas mal et doit servir à donner naissance à ce qu'il considère comme étant la Forme Finale : la réduction de l'univers en un instant unique, figé dans le temps pour l'éternité... Les développeurs avaient mis l'accent durant la présentation sur la difficulté et le danger qui n'ira qu'en augmentant à mesure que nous nous en approcherons. Nos souvenirs (Cosmodrome enneigé, Caveau de Verre, etc.) façonneront les lieux à notre arrivée, tandis qu'à mesure de notre avancée ce sont ceux du Témoin qui s'imposeront, avec une direction artistique visiblement toujours aussi excellente et quelque peu inquiétante, qui devrait nous faire sentir petit. Contrairement à d'habitude, la priorité sera mise sur la campagne et uniquement elle, la destination ne s'ouvrant qu'une fois les missions achevées. Reste à savoir si Bungie ira jusqu'au bout du concept en nous empêchant de faire autre chose, ce que nous espérons pour bien souligner l'enjeu. Après tout, ce ne devrait pas être bien long.

Dans une interview accordée à The Game Post, le désormais ancien directeur Joe Blackburn avait jeté un froid en déclarant qu'il n'y aurait que 7 missions au lancement de l'extension, jouables comme les précédentes en Classique ou Légendaire. Les précédentes en comportaient 8 de base, donc cela reste correct, mais il s'agit ici de la conclusion d'une décennie d'intrigue, les attentes sont donc élevées. Avec le report, difficile de savoir si ce point est toujours d'actualité, bien que trois mois de délais ne semblent pas suffisants pour bouleverser à ce point un tel contenu. Quoi qu'il en soit, une confrontation face au Témoin est promise pour le Raid, mais ce ne sera apparemment pas suffisant. Une situation inverse à celle du Roi des Corrompus où Oryx était d'abord vaincu en solo dans la campagne avant d'être éliminé dans son Raid semble être d'actualité, de quoi bien intriguer. Toutefois, il ne sera pas nécessaire de compléter le Raid pour avoir une vue d'ensemble de toute l'histoire, bien qu'un élément important y soit inclus. Habituellement, une cinématique crayonnée suit le world first, servant à résumer ce qu'il s'est passé dans l'activité, ce sera donc sans doute pareil ici.

Plus globalement, il faut s'attendre à des réponses à grande échelle sur l'univers de Destiny, avec une conclusion, mais aussi des pistes laissées pour la suite, tout en étant un voyage personnel mettant en avant les relations avec des personnages que nous connaissons depuis bien longtemps maintenant. Des secrets, de nouvelles activités et de l'exploration viendront ensuite nous occuper après la campagne. S'il n'y aura hélas toujours pas de nouvelle race d'ennemis à proprement parler, Bungie ajoutera tout de même un type d'unité inédit, les Subjugueurs, des mini-Rhulk capables de manier le Filobscur (projectiles, mines de proximité et suspension) ou la Stase (nous geler et briser), produits en masse par le Témoin.

Affrontez l'oubli La forme finale apparaît – une calcification cauchemardesque de la réalité créée par le Témoin. Lancez-vous dans une aventure périlleuse dans le cœur du Voyageur, mobilisez l'Avant-garde et mettez fin à la guerre entre Lumière et Ténèbres. Le Cœur pâle Il existe un lieu où nous verrons l'éternité se morceler. Un paysage déformé faisant écho aux actes de notre passé. Persévérez dans ce lieu impossible et découvrez ce qui se cache au cœur de cette guerre. Nouveau Raid Appel à tous les Gardiens ! Le moment est venu d'affronter le Témoin.

Pour nous aider à braver ces dangers, de l'équipement décoré avec des représentations de nos alliés et associé aux cartes à jouer sera disponible, avec par exemple un fusil automatique capable de soigner nos alliés en les visant, un pistolet tirant des mini-roquettes à tête chercheuse, ou encore le retour du Khvostoc et de Mort rouge en exotiques.

Mais le principal attrait de l'extension sera l'ajout de trois nouveaux Supers de Lumière, un par Classe, et tout autant d'Aspects. Forcément, bien des joueurs s'attendaient à une troisième Doctrine des Ténèbres de couleur rouge, donc la révélation a fait l'effet d'une douche froide. Les Arcanistes auront donc droit à une Âme solaire capable de réduire en cendres les ennemis et un Super surchargeant leurs compétences, en plus de permettre aux alliés d'infliger des blessures de ce type s'ils ont des armes adéquates équipées. Les Titans pourront balancer des haches abyssales à distance restant figées dans le sol et attirant les menaces alentours, pouvant être ramassées ensuite par nos camarades, en plus de disposer d'une grenade générant un bouclier mobile protégeant l'escouade et dont la libération d'énergie infligera de lourds dégâts de zone. Enfin, les Chasseurs seront capables de se téléporter jusqu'à trois fois d'affilée en jetant une lame cryo-électrique, tel l'Hiraishin du 4e Hokage, chaque coup se concluant par une frappe tourbillonnante. Nous imaginons déjà la violence en PvP... Leur Aspect consommera leur compétence de classe en l'air pour les propulser et infliger des dégâts de Secousse à tout ce qui se trouve en dessous d'eux, en plus de conférer Amplification aux membres de l'équipe. Vous l'aurez compris, la coopération sera au cœur de ces nouveaux pouvoirs.

NOUVEAUX SUPERS Trois Lumières Trois compagnons empruntant trois chemins. Ces chemins s'entremêlent dans le tissu de nos identités, plaçant un pouvoir intemporel entre nos mains. Aujourd'hui, cette puissance croît. Arsenal du crépuscule : Titans - Des lames affutées par l'abysse qui fendent l'air. Ramassez-les aux pieds de vos ennemis vaincus et continuez votre attaque.

- Des lames affutées par l'abysse qui fendent l'air. Ramassez-les aux pieds de vos ennemis vaincus et continuez votre attaque. Lame de l'orage : Chasseurs - Dague en main, devenez la foudre qui frappe dans les ténèbres, un éclair auquel vos ennemis ne pourront pas échapper.

- Dague en main, devenez la foudre qui frappe dans les ténèbres, un éclair auquel vos ennemis ne pourront pas échapper. Chant des flammes : Arcanistes - Réveillez le phénix qui sommeille en vous à chaque attaque. Renforcez vos armes et alliés, et maîtrisez la puissance solaire.

Des vidéos introduisant ces capacités ont par la suite été mises en ligne, à retrouver ci-dessous, enregistrées pendant des sessions de jeu en interne.

Enfin, pour « briser les barrières » entre les joueurs et les rassembler, un système de Puissance d'escouade sera implémenté. Concrètement, elle sera basée sur celle du membre du groupe ayant la plus élevée. Certaines activités nécessiteront donc toujours d'en tenir compte, quand d'autres comme les campagnes ou l'exploration libre auront des difficultés fixes. Sur ce dernier point, nous avons vu le résultat avec Néomuna où se balader peut être pénible, donc il y a de quoi être sceptique.

