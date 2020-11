Call of Duty: Warzone, surprise, la version next-gen tourne en 120 fps sur Xbox Series X, quid de la PS5 ?

Riche semaine pour les amateurs de jeux vidéo avec les sorties des Xbox Series X et S, de la PS5, ou encore de Call of Duty: Black Ops Cold War. L'arrivée de ce dernier s'accompagne d'une unification du système de progression avec Call of Duty: Modern Warfare et Warzone, tous deux jouables sur next-gen grâce à la rétrocompatibilité. Activision n'avait cependant pas annoncé d'optimisation particulière pour le Battle Royale disponible en free-to-play.

Par curiosité, Digital Foundry a tout de même testé les performances de Call of Duty: Modern Warfare sur les nouvelles consoles. Et si sur PS5, le framerate est fixe à 60 fps, soit ce que permettait déjà la PS4 Pro et la Xbox One X, sur Xbox Series X, le nombre d'images par seconde peut désormais osciller entre 100 et 120 fps ! À priori, il faut jouer au maximum en 1440p pour atteindre ces chiffres. À noter que sur PS5, il est possible de choisir entre un Mode Qualité en 4K avec un framerate variable, et un Mode Performance privilégiant le framerate, mais il ne dépasse pas les 60 fps même dans cette dernière configuration.

Cette nouveauté n'a aucunement été précisée par Infinity Ward dans le changelog de sa dernière mise à jour, et l'éditeur n'a pas commenté cette découverte suite aux sollicitations des journalistes. Mais après Rocket League et d'autres encore, les amateurs de framerate seront visiblement mieux lotis sur Xbox Series X.

