Call of Duty: Modern Warfare, un patch 1.29 de 33 Go qui réduit le poids de l'installation, avec des parties privées pour Warzone

Entre Call of Duty: Modern Warfare, Warzone et bientôt Black Ops Cold War, le poids des installations des gros jeux d'Activision commence à devenir un sérieux problème pour les fans de la saga. Les développeurs tentent de redresser la barre avec de récents patchs qui ont tendance à réduire la taille des jeux sur vos disques durs, et cela se poursuit avec la mise à jour 1.29 de sortie aujourd'hui.



Lourde de 33 Go sur PS4, elle permet de réduire le poids de l'installation d'environ 25 Go sur consoles de salon ! Enfin, le poids de base, car Infinity Ward a décidé d'amputer les textures haute résolution du jeu pour nous laisser le choix de les installer ou non sur notre console, au même titre que certaines parties de l'expérience que nous pouvions déjà supprimer. Le producteur Paul Haile conseille de ne pas télécharger le DLC sur PS4 et Xbox One, mais seulement sur PS4 Pro, PS5, Xbox One X et Xbox Series X, si vous voulez une qualité graphique optimale. Et sur PC ? Le poids du titre a aussi été abaissé, car les développeurs ont mis en place du streaming de texture qui permet de charger des données liées aux armes ou aux Opérateurs dans votre cache en temps réel, même avec une connexion basse, si vous avez choisi d'afficher des textures de haute qualité.

Le patch apporte au passage la compatibilité avec les consoles next-gen pour Modern Warfare et Warzone, ainsi que les playlists temporaires TDM Snipers Only, Hardpoint Hills and Kills, Shipment 24/7 et Shoot House 24/7 en Multijoueur, et les modes Battle Royale en Solo, Duo, Trio et Quatuor et Pillage en Trio sur la partie free-to-play. Une nouveauté en bêta se glisse néanmoins dans la mise à jour : la possibilité d'organiser des matchs privés de Warzone ! Il faut être au moins 50 en BR, 30 en Pillage et 24 en Mini BR pour lancer une partie, alors il faut avoir beaucoup d'amis joueurs, mais cela devrait donner lieu à des tournois amateurs intéressants. Le reste du changelog avec quelques correctifs peut être retrouvé à cette adresse.

Call of Duty: Black Ops Cold War, dont les Opérateurs seront jouables dans Warzone dès le 13 novembre avant une Saison 1 regroupant les trois jeux du moment, est disponible en précommande pour 56,99 € à la Fnac.

Lire aussi : Call of Duty: Black Ops Cold War, Nuketown '84, Prestiges, progression, et Saison 1 croisée avec Warzone, des détails sur l'avenir !