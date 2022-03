Call of Duty: Warzone, Activision officialise le développement d'une version mobile, et elle n'est pas près de sortir

Fortnite, PUBG et d'autres phénomènes du genre ont déjà leur version mobile, et Apex Legends est actuellement en train d'être déployé sur iOS et Android à travers le monde. L'une des références du Battle Royale et des jeux de tir multijoueurs n'avait cependant pas encore eu droit à son pendant sur smartphones et tablettes : Call of Duty: Warzone.

Activision a déjà un Call of Duty: Mobile qui fonctionne bien, mais veut désormais amener son jeu référence sur les appareils nomades. Il vient d'annoncer qu'une version mobile de Call of Duty: Warzone est actuellement en développement et cherche à recruter des talents à tous les niveaux, du marketing à la conception, notamment pour gonfler les rangs des studios Solid State, Beenox, Digital Legends et Demonware qui travaillent dessus.

Nous développons actuellement un tout nouveau jeu mobile AAA qui apportera l'action palpitante, fluide et à grande échelle de Call of Duty: Warzone aux joueurs lors de leurs déplacements. Rejoignez notre équipe mobile grandissante et primée composée de vétérans pour cette ambitieuse mission. Nous recherchons davantage d'opérateurs qualifiés dans tous les aspects du développement de jeux mobiles. Cette expérience multijoueur à grande échelle est à l’origine conçue pour mobile, avec une technologie de pointe servant à divertir les joueurs du monde entier pendant de nombreuses années. Qu'il s'agisse de la production, de l'ingénierie, de la conception, des graphismes, du marketing, etc., nous recherchons des créateurs de jeux compétents, des fans passionnés et des personnes vraiment géniales pour rejoindre notre équipe diversifiée, désireuse d'offrir aux fans de jeux mobiles le prochain jeu de renommée mondiale. Nous avons plusieurs opportunités incroyables de recruter dans plusieurs studios internes, notamment Solid State Studios, Beenox, Digital Legends et Demonware.

Le projet parait donc encore loin d'être finalisé, mais si vous aimez la version console ou préférez jouer sur smartphones et tablettes, il y a de quoi être curieux. D'ailleurs, cette expérience sera-t-elle basée sur le Warzone que nous connaissons, ou son successeur actuellement développé chez Infinity Ward ? Affaire à suivre ! D'ici là, Call of Duty: Vanguard est lui disponible à partir de 59,99 € chez Micromania.