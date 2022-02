Apex Legends Mobile : une sortie imminente dans 10 pays

Apex Legends cartonne sur ordinateurs et consoles de salon, le Battle Royale d'EA Games et Respawn s'est immédiatement imposé comme un concurrent solide à Fortnite et PUBG, et les studios envisagent depuis longtemps de porter le titre sur les plateformes mobiles. Cela se concrétise enfin.

Après plusieurs bêtas fermées l'année dernière, Apex Legends Mobile va sortir en version finale la semaine prochaine... dans 10 pays seulement. Un soft launch qui concerne l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Singapour, la Malaisie, les Philippines, l'Indonésie, le Mexique, le Pérou, l'Argentine et la Colombie. En clair, l'Asie du Sud-Est et l'Amérique latine, mais pas l'Europe, qui devra encore patienter un moment.

Les développeurs partagent au passage une petite FAQ rappelant qu'Apex Legends Mobile sera disponible sur iOS et Android en free-to-play, le cross-play ne sera pas présent et que d'autres pays seront rajoutés à la liste au fil des mois. Par ailleurs, les joueurs pourront retrouver les personnages de Bloodhound, Gibraltar, Lifeline, Wraith, Bangalore, Octane, Mirage, Pathfinder et Caustic. Enfin, voici les configurations requises pour faire tourner Apex Legends Mobile sur votre smartphone, les marques Vivo, Oppo, Huawei, Motorola, Samsung, Lenovo et Xiaomi sont supportées sous Android :

Pour Android :

: Android 8.1 ;



Open GL 3.0 ou supérieur ;



3 Go d'espace libre ;



Au moins 3 Go de RAM ;



Taille d'écran : N/L/XL.

Pour iOS :

: iPhone 6S ou plus récent ;



iOS version 10.0 ou plus plus récent ;



Processeur A9 ;



3 Go d'espace libre ;



Au moins 2 Go de RAM.

Voilà de quoi bien vous préparer pour le lancement d'Apex Legends Mobile dans les prochaines semaines. Vous pouvez retrouver des produits dérivés de la franchise sur Amazon.

