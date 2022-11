Apex Legends Mobile : Revenant apportera la mort pour Noël dans la Saison Underworld

Tandis que la Saison Éclipse bat son plein dans Apex Legends sur consoles et PC, les joueurs d'Apex Legends Mobile n'ont plus que quelques jours pour profiter de la Saison Champions, car un nouveau Battle Pass et divers évènements à durée limitée vont lui succéder à compter du mercredi 30 novembre à compter de 2h00. La Saison Undeworld (appelée Souterrain ou Monde souterrain en français selon le site officiel et la vidéo ci-dessous) sera ainsi lancée cette semaine et ajoutera encore une Légende bien connue au roster, à savoir Revenant, pour qui l'esprit des fêtes de Noël est quelque peu particulier...

Voici tout ce qu'il faut savoir au sujet des prochains ajouts :

NOUVELLE LÉGENDE : REVENANT Autrefois, Revenant était encore humain. C’était même le plus dangereux tueur à gages que le Syndicat Mercenaire ait jamais connu. Quand il se regardait dans le miroir, c’était un visage d’homme qu’il voyait. Mais le temps a fait son œuvre et, quand son programme s'est mis à défaillir, il a vu ce que le Syndicat Mercenaire et Hammond Robotics avaient fait de lui : un cauchemar ambulant fait d’acier et de chair résiduelle. Ses maîtres le ressuscitaient en tant que simulacre, l'arrachant à l'étreinte de la mort, encore et encore, en le programmant pour oublier. Il a juré de traquer les responsables de sa transformation jusqu’au dernier, mais plus de deux siècles ont passé et ils ont tous disparu... du moins, il le croyait. Hammond Robotics cherchant aujourd’hui à revenir s’implanter dans les Terres Sauvages, la soif de vengeance de Revenant ne sera pas étanchée avant qu’il ait exterminé tous ses anciens employeurs. Et il ne se gênera pas pour éviscérer les Légendes qui oseront se mettre en travers de son chemin... Revenant n'est plus le même qu'avant. Il n'a plus besoin de raison de tuer. CAPACITÉS Capacité passive : Traqueur - Activez un dispositif qui provoque des dégâts et désactive temporairement les capacités de vos ennemis.

- Activez un dispositif qui provoque des dégâts et désactive temporairement les capacités de vos ennemis. Capacité tactique : Silence - Activez un dispositif qui provoque des dégâts et désactive temporairement les capacités de vos ennemis.

- Activez un dispositif qui provoque des dégâts et désactive temporairement les capacités de vos ennemis. Capacité ultime : Totem de frag - Activez un totem qui protège ses utilisateurs de la mort pendant une durée définie. Au lieu de vous faire tuer ou mettre à terre, vous revenez automatiquement au totem et, en cas de dégâts importants, votre santé se régénère. APTITUDES DE LÉGENDE DE REVENANT Traqueur de mort : votre vitesse d’accroupissement augmente.

: votre vitesse d’accroupissement augmente. Essence à cauchemars : grimper recharge vos armes.

: grimper recharge vos armes. Terreur rampante : Revenant peut grimper avec un contrôle horizontal.

: Revenant peut grimper avec un contrôle horizontal. Pas de répit pour les méchants : le totem de frag octroie la capacité Traqueur aux alliés.

: le totem de frag octroie la capacité Traqueur aux alliés. Peur paralysante : les ennemis touchés par le Silence sont ralentis.

: les ennemis touchés par le Silence sont ralentis. Siphon zombie : sous l’effet du totem de frag, mettre des ennemis KO rétablit votre santé.

: sous l’effet du totem de frag, mettre des ennemis KO rétablit votre santé. Adaptation au combat : Utiliser votre exécution ajoute 100 points à votre bouclier évolutif.

: Utiliser votre exécution ajoute 100 points à votre bouclier évolutif. Élan mortel : Utiliser votre exécution réduit la durée de régénération de votre capacité ultime de 30 %.

: Utiliser votre exécution réduit la durée de régénération de votre capacité ultime de 30 %. Interrogation : Utiliser votre exécution dévoile l'emplacement de l'escouade ennemie sur la minicarte. NOUVEAU PASSE DE COMBAT Le Passe de combat de Souterrain vous propose des objets cosmétiques mortels pour vos armes et des objets cosmétiques incontournables pour vos Légendes !

NOUVEAUX ÉVÈNEMENTS Début du cauchemar

Revenant va hanter vos rêves dans le mode Début du cauchemar à durée limitée ! Des caisses de butin Requiem commencent à apparaître aux quatre coins de Bord du Monde et du Canyon des Rois. Ces caisses de butin renferment des crânes métalliques, une nouvelle monnaie saisonnière à utiliser pour débloquer de magnifiques récompenses ! Largage aérien Un mystérieux donateur finance les ravitaillements pour les Jeux Apex de cette saison. Au cours de cet évènement à durée limitée, les ravitaillements largués sur la carte sont plus nombreux et dotés d’armes entièrement équipées ! Seconde chance Seconde chance est un mode Battle Royale à durée limitée qui vous permet de réapparaître instantanément au moment où vos ennemis s’y attendent le moins. Attendez qu’ils baissent la garde pour réapparaître et vous délecter de votre vengeance ! Nouvel An en approche ! Notre évènement des fêtes commence et va durer jusqu’au Nouvel An ! Participez aux évènements du festival pour remporter de la monnaie événementielle : de l’Or, mais aussi des skins épiques et légendaires pour les armes et les Légendes. Mises à jour des parties classées La division classée de la Saison 3 prend fin le 30 novembre à 2h00 (UTC+1). Les classements seront réinitialisés et la division suivante prendra le relais dans la journée. Mise à jour de la planque de la boutique Le Monde merveilleux des vainqueurs arrive dans la planque de la boutique. La nouvelle planque met en jeu 6 récompenses cosmétiques éternelles ! Nouveauté : Boutique en ligne d’Apex Legends Mobile Une nouvelle vitrine, prise en charge par Xsolla, vient d’ouvrir. La Boutique en ligne d’Apex Legends Mobile propose des bundles, ainsi que des offres immanquables sur l’Or du Syndicat ! Découvrez-la à cette adresse : http://store.playapexmobile.com/ Diverses corrections et améliorations Optimisation globale des cartes Canyon des Rois et Bord du Monde.

Pour ne pas changer, si vous appréciez l'univers d'Apex Legends, divers produits dérivés sont en vente sur Amazon.