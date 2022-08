Apex Legends Mobile : Crypto débarque avec la Saison 2.5 Hyperbeat, introduite en vidéo

Si Apex Legends a accueilli récemment sa Saison 14 sur consoles et PC, dénommée Prédation, cela fait déjà plus d'un mois que les joueurs d'Apex Legends Mobile peuvent s'amuser avec Rhapsody sur Pythas Bloc 0 et dans le Canyon des Rois dans le cadre de la Saison 2 et du Battle Pass Distorsion. Le rythme étant bien plus effréné, il est déjà temps de passer à la suite, avec dès ce mardi le lancement d'Hyperbeat, une Saison 2.5 qui aura comme principale nouveauté l'ajout de Crypto.

Autre contenu inédit, le Pythas Theater Town Takeover sera disponible dans le Canyon des Rois, tandis que des éléments cosmétiques pourront être débloqués pour le Mastiff, la L-Star EMG et le Flatline côté armes, ainsi que des skins légendaires Hype Machine pour Pathfinder, Shock Joe pour Mirage et Emergency EMCEE pour Lifeline. Vous pouvez retrouver la liste des nouveautés et correctifs dans le changelog en anglais.

Si vous êtes fans d'Apex Legends, des figurines Pop! des personnages sont en vente sur Amazon.