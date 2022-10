Apex Legends Mobile : Ash ajoutée avec la Saison 3 Champions, Fade au cœur de 2 cinématiques et un évènement d'Halloween en approche

Contrairement à son pendant sur consoles et PC, Apex Legends Mobile a un rythme de mises à jour principales bien plus rapide. Ainsi, à peine Rhapsody a-t-elle débarqué en juillet au lancement de la Saison 2 Distorsion que le jeu a eu droit à d'autres nouveautés dont Crypto avec la Battle Pass Hyperbeat fin août. Sauf qu'une fois n'est pas coutume, ce que nous pourrions qualifier de Saison 2.75 a été lancée le 4 octobre dernier, à savoir le Passe de Combat Aftershow, ajoutant un mode Battle Royale solo et tout un tas d'évènements, entre autres (voir le changelog). Mais ce qui nous intéresse à présent, c'est bel et bien ce que Respawn Entertainment, LightSpeed Studios et Electronic Arts qualifient de Saison 3.

Intitulée Champions, cette nouvelle saison d'Apex Legends Mobile vient d'être lancée cette nuit et ajoute comme Légende une tête familière, à savoir Ash. Parmi les autres nouveautés notables, Fade dispose d'une arme inédite qui a eu droit à sa propre vidéo, c'est dire, appelée Constellation. Aussi bien cette dernière que le trailer de lancement prennent la forme de cinématiques mettant ce personnage exclusif à la version mobile et son lore en avant. Une bande-annonce de gameplay vient également nous montrer le rendu in-game des nouveautés présentées ci-dessous et plus en détail encore dans le changelog disponible en page suivante. Avec Halloween qui approche, un inévitable évènement sera lancé prochainement.

La Légende Ash débarque avec ses propres capacités incontournables, comme sa capacité passive « Condamnation » qui révèle l'emplacement des caisses de frag et des ennemis survivants, sa capacité tactique "Piège à arc" qui accroche et blesse ses ennemis, et sa capacité ultime "Rupture phasique" qui téléporte des Légendes vers une zone-cible.

débarque avec ses propres capacités incontournables, comme sa capacité passive « Condamnation » qui révèle l'emplacement des caisses de frag et des ennemis survivants, sa capacité tactique "Piège à arc" qui accroche et blesse ses ennemis, et sa capacité ultime "Rupture phasique" qui téléporte des Légendes vers une zone-cible. La Constellation , une arme de mêlée optimisable exclusive au mobile et dédiée à Fade, est personnalisable avec des effets visuels, des textures et bien plus encore.

, une arme de mêlée optimisable exclusive au mobile et dédiée à Fade, est personnalisable avec des effets visuels, des textures et bien plus encore. Assaut de Seconde chance - Ce nouveau mode de Battle Royale à durée limitée sera activé au cours de la saison. Pendant l'Assaut de Seconde chance, tous les joueurs pourront réapparaître automatiquement.

- Ce nouveau mode de Battle Royale à durée limitée sera activé au cours de la saison. Pendant l'Assaut de Seconde chance, tous les joueurs pourront réapparaître automatiquement. Évènement d'Halloween - L'évènement terrifiant d'Halloween approche. Les joueurs pourront bientôt découvrir des nouveautés mortelles sur les cartes du Canyon des Rois et de Bord du Monde, ainsi que des récompenses cosmétiques thématiques pour leurs Légendes et leurs armes favorites.

- L'évènement terrifiant d'Halloween approche. Les joueurs pourront bientôt découvrir des nouveautés mortelles sur les cartes du Canyon des Rois et de Bord du Monde, ainsi que des récompenses cosmétiques thématiques pour leurs Légendes et leurs armes favorites. Missions de faction - Prêtez allégeance à l'une des factions du Big 3 qui s'affrontent pour prendre le pouvoir aux Jeux Apex. Accomplissez des missions au nom de votre faction pour gagner de la monnaie saisonnière à utiliser dans la boutique saisonnière.

- Prêtez allégeance à l'une des factions du Big 3 qui s'affrontent pour prendre le pouvoir aux Jeux Apex. Accomplissez des missions au nom de votre faction pour gagner de la monnaie saisonnière à utiliser dans la boutique saisonnière. Le Passe de combat de Champions débarque avec son lot d'objets cosmétiques. Débloquez ce Passe de combat pour montrer à vos ennemis tous les aspects de votre esprit guerrier.

débarque avec son lot d'objets cosmétiques. Débloquez ce Passe de combat pour montrer à vos ennemis tous les aspects de votre esprit guerrier. Bord du Monde et le Canyon des Rois entrent dans la rotation pour les modes Battle Royale normal et classé. Découvrez aussi le Colisée, où les joueurs peuvent lancer un duel et avertir l'ensemble du salon qu'ils acceptent d'affronter tous les adversaires. Plus ils réalisent de frags au Colisée, plus leur butin sera important ! En outre, les modes MMÉ et Jeu de tir proposeront en rotation les cartes Centrale thermique, Artillerie et Pythas - Bloc 0.

Si vous appréciez l'univers d'Apex Legends, des figurines des personnages sont en vente sur Amazon.

Voir aussi : Apex Legends : un court-métrage introduit Catalyst, la première Légende transgenre prévue pour la Saison 15, Éclipse