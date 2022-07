Apex Legends Mobile : Rhapsody, les maps Pythas Bloc 0 et Canyon des Rois, et les autres nouveautés de la Saison 2 Distorsion introduites en vidéo

L'enchaînement des saisons d'Apex Legends Mobile est assez particulier par rapport à la version sur consoles et PC, puisqu'après la Saison 1 Prime Time lancée en mai avec la Légende inédite Fade, les joueurs ont pu découvrir Coup de froid en juin, ajoutant Loba et d'autres nouveautés dans une mise à jour de mi-saison (d'où le terme de 1,5 que nous avons employé). Ce qui est désormais sûr, c'est que le contenu ajouté ce mardi 12 juillet marque bel et bien le coup d'envoi de la Saison 2, intitulée Distorsion et qui là encore inclut une Légende exclusive à cette déclinaison mobile, la DJ Rhapsody que nous avons pu découvrir en vidéo la semaine dernière.

La bande-annonce de gameplay diffusée pour l'occasion sert donc à nous montrer ce dont Rhapsody est capable, elle qui a également été présentée comme il se doit dans le détail de toutes les nouveautés et notes de mise à jour en provenance du site officiel ci-dessous. Nous apprenons également qu'en plus de la map inédite Pythas - Bloc 0, le Canyon des Rois est aussi de la fête, de même que deux nouveaux évènements et tout autant de modes de jeu. La boutique in-game a elle aussi droit à son renouvèlement avec des skins et le Passe de combat Distorsion. Bref, il n'y a pas de quoi s'ennuyer.

NOUVELLE LÉGENDE : Rhapsody Pour comprendre Rhapsody, il faut écouter sa musique. Les pulsations entêtantes rythment le récit de son enfance à Kómma, une ville contrôlée par le géant technologique Pythas Inc. Le tempo soutenu rend hommage à sa mère, une brillante ingénieure en intelligence artificielle. Et les basses explosives rappellent Rowdy, son compagnon robot créé par sa mère pour amplifier la voix de sa fille. La vie était belle en ce temps-là, mais à Kómma les bons moments ne durent jamais longtemps. Le jour où sa mère fut licenciée pour avoir découvert des secrets commerciaux, Pythas Inc. enterra sa famille sous de fausses dettes et l’obligea à déménager dans le dangereux quartier nocturne de Neon Dunes. C’est là, dans cette ambiance agitée, que Rhapsody développa son art : une musique révolutionnaire inspirée par son esprit rebelle et portée par son amour de sa communauté. Très vite, sa réputation la précéda et lui permit de jouer dans les quartiers riches de la ville. Elle ne profita pas de cette occasion pour s’élever dans la société, mais pour installer un virus conçu par sa mère pour effacer la dette de sa famille. Cependant, le virus s’avéra plus puissant que prévu et toutes les finances du quartier s’effondrèrent. Afin d’éviter la colère de Pythas, Rhapsody signa un accord pour participer aux Jeux Apex sous la bannière de la société. Mais ce n'est là qu’une couverture. Rhapsody compte bien se hisser au sommet du classement Apex et gagner suffisamment d’argent pour racheter son « contrat de parrainage » et permettre à sa famille de retrouver son ancienne vie. Capacité passive : Oreille absolue - Vous percevez et visualisez les sons de loin.

- Vous percevez et visualisez les sons de loin. Capacité tactique : Musique entraînante - Vous jouez une musique puissante qui augmente la vitesse de déplacement des coéquipiers proches et recharge les boucliers. L’effet prend fin si vous subissez des dégâts.

- Vous jouez une musique puissante qui augmente la vitesse de déplacement des coéquipiers proches et recharge les boucliers. L’effet prend fin si vous subissez des dégâts. Capacité ultime : Rave de Rowdy - Rowdy projette un mur lumineux qui bloque la vision et les scans. BONUS DE PROGRESSION DE LÉGENDE Contrôle du volume : les coéquipiers affectés par votre capacité tactique gagnent temporairement la capacité passive Oreille absolue.

: les coéquipiers affectés par votre capacité tactique gagnent temporairement la capacité passive Oreille absolue. Fuite sonore : vous percevez ponctuellement des visualisations sonores en 3D à travers les murs.

: vous percevez ponctuellement des visualisations sonores en 3D à travers les murs. Accord parfait : tant que vous courez, la portée de la capacité Oreille absolue augmente.

: tant que vous courez, la portée de la capacité Oreille absolue augmente. Réverbération : plus votre capacité tactique affecte de coéquipiers, plus elle dure longtemps.

: plus votre capacité tactique affecte de coéquipiers, plus elle dure longtemps. Harmonie : votre capacité tactique augmente la vitesse des réanimations et l’effet des objets de soin.

: votre capacité tactique augmente la vitesse des réanimations et l’effet des objets de soin. Rythme de Rowdy : tant que votre capacité ultime est active, vos coéquipiers proches de Rowdy rechargent plus rapidement. NOUVELLES CARTES Canyon des Rois Le roi est de retour : la mythique carte des Jeux Apex est désormais disponible dans Apex Legends Mobile. Pour fêter la sortie du Canyon des Rois, Rhapsody a parcouru la carte pour cacher des tickets VIP pour son prochain concert. Aurez-vous la chance d’en trouver un ?

Pythas - Bloc 0 Le Bloc 0 de Pythas est une nouvelle carte TDM. Il s’agit d’un campus d’entreprise de Pythas Inc. installé à Solace sur les hauteurs de la ville de Kómma. Les cadres de Pythas utilisent ses bureaux, ses salles qui regorgent de divertissements et sa salle d’arcade Pythas Arcade.

NOUVEAUX ÉVÈNEMENTS Révolution urbaine : Encore à Gogo ! Le transporteur Encore à Gogo est arrivé dans le Canyon des Rois et il est peint dans des couleurs fluorescentes presque aussi agressives que la musique de Rhapsody. Atterrissez sur Encore à Gogo pour ramasser du butin exceptionnel et tenter de trouver un pass VIP. Rhapsody en DIRECT Terminez des défis en jeu pour gagner des affiches spéciales à l’effigie de Rhapsody et célébrer l’arrivée de cette nouvelle Légende dans les Jeux Apex ! MODES DE JEU DE LA SAISON 2 Dans cette mise à jour, les Arènes (qui reviendront à une date ultérieure) sont remplacées par deux nouveaux modes de jeu : Jeu de tir Multipliez les frags pour découvrir l’incroyable arsenal d’armes disponibles dans les Jeux Apex. Alignez le plus grand nombre de points ou trois frags de mêlée pour gagner dans ce mode de jeu basé sur la vitesse ! Piratage Piratage, la nouvelle compétition Syndicat, fait son entrée dans Apex Legends Mobile. Un canon orbital interstellaire surplombant le champ de bataille a été installé sur un satellite ADS basé sur la technologie de l’anneau. Dans ce mode, pirates et défenseurs s’affrontent. Les pirates doivent unir leurs forces pour pirater l’un des deux sites de la carte et gagner des points. Dès qu’ils marquent trois points, le satellite déclenche une pluie de feu sur leurs adversaires. De leur côté, les défenseurs doivent arrêter les pirates à tout prix ! La première équipe à quatre manches remporte la partie. Collaborez avec vos équipiers pour pirater le satellite et punir vos adversaires ou éliminez les pirates pour échapper à une mort brutale. SAISON CLASSÉE 2 La nouvelle saison propose une réinitialisation partielle du classement pour permettre à toutes les Légendes d’atteindre de nouveaux sommets.

Votre rang, vos points et vos défaites apparaissent désormais en cours de partie.

Ajustement du nombre de points octroyés pour les frags par rapport aux assistances.

Le classement en temps réel est désormais activé. CONFRONTATION DE CLUB Rassemblez les membres de votre club et hissez-vous au sommet du classement en accomplissant des objectifs ! Affrontez 19 autres clubs dans un tableau aléatoire et gagnez des points d'activité en fonction de l’activité de votre club. Forgez la réputation de votre club et accumulez des points pour obtenir des récompenses spéciales. Plus la difficulté est élevée, plus les récompenses sont importantes ! BOUTIQUE SAISONNIÈRE DISTORSION Une nouvelle boutique saisonnière à l’honneur de Rhapsody vient d’ouvrir ses portes. Battez la mesure (et vos adversaires) grâce à de nouveaux objets cosmétiques !

NOUVEAUX OBJETS DE LA BOUTIQUE La mise à jour Distorsion vous propose un tout nouveau Passe de combat et Frappe robotique, un ensemble de nouvelles skins Légendaires ! Découvrez ces nouvelles skins dans la boutique ! Passe de combat Distorsion :

MODIFICATIONS RELATIVES AUX LÉGENDES Ajout de la possibilité pour le grappin de Pathfinder d’attirer les ennemis à lui sans qu’il soit attiré vers eux.

Suppression de la possibilité d'utiliser le deuxième saut depuis le tremplin d’Octane tout en utilisant des objets de soin.

Suppression des collisions pour les coéquipiers. MODIFICATIONS RELATIVES AUX ARMES Modification des armes entièrement équipées : Havok, Prowler, Spitfire, Fusil à charge et Mastiff.

L’EVA-8 et le Devotion passent dans le pack de soutien alors que le Spitfire et le Volt sont retirés du pack de soutien.

Les dégâts de base des projectiles d’EVA-8 passent de 6 à 7, les munitions de réserve passent à 60.

Les dégâts de base des projectiles de Devotion passent de 16 à 17, les munitions de réserve passent à 270.

Suppression de l'emplacement d'accessoire de canon du Spitfire. Augmentation de la vitesse de rechargement tactique de 2,37 s à 2,57 s.

Augmentation de la vitesse de rechargement normale du Spitfire de 3,06 s à 3,26 s. Capacité du chargeur ajustée à 40/45/50/55.

Réduction des dégâts du Volt de 17 à 15.

Capacité du chargeur du Volt ajustée à 21/24/27/32.

Augmentation des dégâts du Peacekeeper sur les membres inférieurs de 0,8 à 1.

Augmentation des dégâts du Mozambique sur les membres inférieurs de 0,93 à 1. NOUVEAUX ACCESSOIRES D’ARMES ET PERSONNALISATION Ajout d’un effet visuel de balle traçante pour les hop-ups Turbochargeur et Sélecteur de tir.

Ajout d’effets visuels de trajectoire et de coup au but pour les balles traçantes saisonnières.

Ajout de nouvelles fonctionnalités de personnalisation pour les réticules. Possibilité de modifier la couleur, la largeur, la longueur et la transparence. MODIFICATIONS RELATIVES AUX MODES DE JEU Match à mort en équipe L’EVA-8 et le Devotion passent de la réserve d’armes de base au pack de soutien.

Le Spitfire et le Volt passent dans la réserve d’armes de base.

Le Spitfire et le Volt passent de la catégorie rouge à la catégorie or. Divers Le système de succès de frags pour les modes BR et MP est désormais disponible. Désactivation possible dans le menu Paramètres. CORRECTIONS DE BUGS, AJUSTEMENTS ET AMÉLIORATIONS COSMÉTIQUES Ajout d’un mode d’accélération de distance dans les paramètres de sensibilité.

Ajout d’une option de synchronisation verticale dans le menu des options vidéo.

Ramasser la bannière d’un coéquipier est désormais une action à une main. Vous pouvez désormais récupérer la bannière d’un coéquipier en tirant ou en utilisant un objet de soin.

Optimisation de la vitesse et de l’animation d’escalade.

Ajout d’une animation à la troisième personne pour l’animation d’accroupissement.

Ajout d’une option pour activer ou désactiver les rappels d’objets d’équipe dans le menu Paramètres.

Ajout d’un ping lorsque vous êtes mis KO et d’un bouton d’appel à l’aide.

Ajout d’un affichage de demande d’objet à un coéquipier dans le jeu.

Correction de la conservation de l’élan grâce à la technique des « sauts de lapin » (bunny hopping).

Correction d’un problème qui empêchait le point de notification rouge de disparaître dans la boutique.

Correction d’un problème qui faisait tourner en rond Pathfinder et un adversaire saisi au grappin.

Correction d’un problème qui faisait que les joueurs pouvaient entendre les bruits de pas ennemis même dans le vide.

Correction d'un problème qui empêchait parfois le tremplin d'Octane de se déclencher lorsqu'il marchait dessus.

Correction d’un problème qui empêchait Octane d’utiliser ses armes après avoir pris une tyrolienne.

Correction d’un problème de blocage des joueurs après une exécution.

Correction d’un problème de non-correspondance entre la capacité ultime de Caustic et son animation visuelle.

Correction d'un problème qui empêchait les pièges de Caustic de se déployer correctement à cause du Dôme de protection de Gibraltar.

Correction d’un problème qui faisait que l’animation du gaz de Caustic restait visible une fois l’effet estompé.

Correction d’un problème qui faisait que les balises de carte n’affichaient pas d’animation lorsque les Légendes de type éclaireur interagissaient avec elles.

Correction d’un problème de déclenchement aléatoire d’un effet sonore de coup de feu.

Correction d’un problème visuel qui empêchait le réticule de disparaître.

Correction d’un problème qui faisait que certains boutons ne disparaissaient pas, même masqués, et affichaient parfois une transparence anormale.

Corrections et optimisations apportées à la prise en charge de la manette.

Correction de divers problèmes de géographie et de maillage qui bloquaient les joueurs ou provoquaient des déplacements irréguliers.

Correction d’un problème à cause duquel les balises de réapparition mobiles et les boucliers thermiques n’étaient pas récupérés automatiquement.

La personnalisation de l’ATH est désormais compatible avec l’option « Transparence 0 ».

Diverses corrections et optimisations apportées à l’écran de sélection des Légendes.

Diverses optimisations de performances apportées à la carte Bord du Monde.

Optimisation des performances de changement d’écran.

Optimisation de l’expérience de chute libre.

Ajout de la possibilité de bloquer les invitations d’équipes non alliées.

Optimisation de divers aspects des menus des boutiques.

De nombreuses autres corrections et améliorations ont été apportées.

Optimisation des performances d’affichage des capacités dans les paramètres graphiques bas pour une meilleure utilisation des capacités.

Optimisation de la précision des attaques au corps-à-corps.

Optimisation des mécaniques des capacités ultime et tactique de Wraith. La capacité tactique ne peut être lancée qu’une fois la capacité ultime terminée.

Optimisation des effets visuels dans le vide.

Optimisation de l’effet de fumée de Bangalore et amélioration de la visibilité dans la fumée.

Optimisation de l’affichage des icônes bonus de la plupart des Légendes.

Le bonus « Catalyseur de soins » de Caustic dispose désormais de sa propre animation de réanimation.

Correction d’un problème visuel qui faisait que les leurres de Mirage affichaient parfois les accessoires d’armes de manière incorrecte.

Si vous appréciez l'univers d'Apex Legends, des figurines Pop! des personnages sont en vente sur Amazon.

Lire aussi : Apex Legends : un FPS solo en développement chez Respawn ?