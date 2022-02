Call of Duty : Activision officialise la suite de Modern Warfare et le nouveau Warzone !

La Saison 2 de Call of Duty: Vanguard et Call of Duty: Warzone débutera le 14 février, et en plus du contenu original qu'elle va apporter, elle va aussi permettre à Activision d'améliorer le Battle Royale sur plusieurs points. L'éditeur a joué cartes sur table en expliquant les modifications qu'il va effectuer sur l'expérience, en rappelant son engagement envers le bien-être de sa communauté.



Mais le plus intéressant n'est pas là. Pour conclure ce billet, Activison a évoqué l'avenir de la saga Call of Duty, qui devrait se faire aussi sur PlayStation rappelons-le. Il coupe court aux rumeurs en les officialisant : oui, l'épisode de 2022 d'Infinity Ward sera bien une suite au Call of Duty: Modern Warfare de 2019 et « une nouvelle expérience Warzone » va aussi arriver cette année. Elle proposera « un tout nouvel espace de jeu et un nouveau mode bac à sable », conçus « à partir de zéro », encore une fois par Infinity Ward. S'agira-t-il vraiment d'un tout nouveau jeu à part ou d'un mode majeur qui rejoindra le free-to-play actuel ? Nous le saurons d'ici quelques mois. Une chose est sûre, les deux prochains titres sont développés avec un nouveau moteur de jeu, ce qui peut être synonyme d'innovations graphiques majeures.



Le lancement de la deuxième saison de Call of Duty: Vanguard et Warzone marquera la prochaine étape de notre engagement continu à améliorer votre expérience de jeu. La semaine dernière, nous avons partagé de nombreux nouveaux contenus à venir cette saison. Cependant, tout cela est secondaire par rapport à notre principale priorité : offrir à la communauté une expérience de jeu positive et amusante. Cela vient avec l'amélioration et la correction de ce qui est déjà publié. La saison deux – en plus des correctifs publiés pendant son report et des mises à jour à venir après sa sortie – vise à faire exactement cela. Naturellement, nous avons des plans passionnants en préparation dans toute la franchise cette année, mais actuellement, l'équipe se concentre strictement sur l'expérience Warzone à laquelle nous jouons tous aujourd'hui, en répondant aux frustrations actuelles et en répondant à plusieurs demandes importantes de notre communauté. Voici nos plans actuels : Nos priorités pour Warzone La priorité numéro un de nos développeurs est la "Qualité de vie" - apporter des changements qui permettent à Warzone d'être plus accessible et moins frustrant pour notre communauté. Des exemples de cela incluent plus de 30 améliorations à venir lors du lancement de la saison 2, notamment : Améliorations dans toutes les formes de mouvement : maniement des véhicules, déploiement des parachutes à une hauteur verticale inférieure, augmentation de la hauteur à laquelle peuvent sauter les joueurs et corrections de collision pour les véhicules et les joueurs ;

L'animation du masque à gaz n'interrompt plus les opérateurs qui visent vers le bas ;

Lors de l'insertion de plaques d'armure, une plaque d'armure complète sera remplie avant de remplir celles qui sont endommagées. Cela s'ajoute à la correction des bugs et des problèmes. Dans la saison deux, nous abordons plusieurs problèmes, dont les suivants : Problèmes de performances et de streaming, y compris les blocages de Buy Station, la connectivité du chat vocal et les graphismes déformés, sur toutes les plateformes ;

Skins d'Opérateurs spécifiques invisibles à certaines distances ;

Blocages du mode multijoueur de Modern Warfare, qui est lié au lanceur de Warzone. Les équipes Call of Duty de nos studios surveillent à la fois le sentiment de la communauté publique et chaque aspect de l'action quotidienne qui se déroule dans notre jeu. Tout cela nous aide à identifier les problèmes et à les résoudre, et cela s'ajoute à ce qui se trouve dans le développement tel qu'il est corrigé avant sa publication. En fin de compte, nous voulons nous concentrer sur ce qui rend Warzone agréable pour notre communauté : le gameplay passe en premier et les nouvelles fonctionnalités ne sont pas implémentées au détriment de la stabilité. Une autre priorité est la communication communautaire. Ce débriefing, nos blogs, les notes de mise à jour de Raven Software et le travail de nos équipes dédiées aux médias sociaux et à la gestion de la communauté contribuent tous à vous tenir informé, les joueurs, de ce qui se passe dans Warzone, Vanguard et d'autres jeux Call of Duty . Répondre aux principales demandes de la communauté En plus des améliorations de performances sur toutes les plateformes, nous avons entendu la communauté haut et fort sur ses autres principales demandes pour Warzone. Les curseurs de champ de vision (FOV) sur la console en font partie. L'ajout de FOV sur console dans Warzone crée des impacts majeurs sur les performances des joueurs de console d'ancienne génération. Notre objectif est que Warzone soit une expérience performante sur toutes les plateformes, nous ne prévoyons donc pas d'implémenter un curseur FOV sur console pour le moment. Nous comprenons également que nous ne répondons pas directement à toutes les demandes de la communauté dans les communications officielles. Mais nous réaffirmons notre engagement à écouter ces préoccupations et à assurer des discussions internes vigoureuses et bénéfiques que les développeurs ont à leur sujet avant que les solutions - dans la mesure du possible - ne soient mises en œuvre. La deuxième saison sera la prochaine étape majeure dans l'amélioration continue de votre expérience de jeu, et nous continuons d'apprécier grandement les commentaires de notre communauté. Plans futurs Enfin, nous voulions également donner un aperçu de ce qui se profile à l'horizon en 2022 pour Call of Duty. L'équipe est ravie de confirmer quelques nouvelles supplémentaires ci-dessous. « Stay frosty », les amis. Le Call of Duty de cette année est une suite de Modern Warfare 2019.

Le nouveau jeu et une nouvelle expérience Warzone sont conçus ensemble à partir de zéro.

Attendez-vous à une évolution massive de Battle Royale avec un tout nouvel espace de jeu et un nouveau mode bac à sable.

Un nouveau moteur alimente à la fois le nouvel épisode de la saga Call of Duty et Warzone.

Le développement du nouveau Call of Duty et de l'expérience Warzone est dirigé par Infinity Ward.

La saga COD est donc loin d'avoir dit son dernier mot. En attendant davantage de révélations, Call of Duty: Vanguard est disponible à partir de 63,31 € sur Amazon.fr.