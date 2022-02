Call of Duty: Vanguard et Warzone, armes, maps, modes, véhicules blindés et bien plus, le plein de détails et un trailer de gameplay pour la Saison 2 !

Activision a commencé à nous parler de la Saison 2 conjointe de Call of Duty: Vanguard et Call of Duty: Warzone en introduisant les nouveaux Opérateurs Anna Drake, Thomas Bolt et Gustavo dos Santos via une cinématique. Il est déjà temps de détailler les nouveautés via une bande-annonce de gameplay, et elles sont gargantuesques.

En vrac, nous aurons droit à l'Augmentation de Terrain Nebula V, le killstreak Ball Turret Gunner, la grenade adhésive, les armes inédites KG M40, LMG Whitley, SMG Armaguerra 43 et Hache de Glace, aux maps Casblanca et Gondole, à des véhicules blindés additionnels, aux modes Caldera Clash et Rebirth Iron Trials, à l'introduction du Mode Classé, à une nouvelle zone appelée Terra Maledicta dans le hub Zombies et à bien d'autres choses résumées ci-dessous grâce au PlayStation Blog.

Passe de combat de la Saison Deux Le Passe de combat de la saison deux vous apportera 100 rangs de nouveaux contenus, y compris deux nouvelles armes : le fusil d’assaut KG M40 et le LMG Whitley. Fusil d’assaut KG M40 : Adopté par les armées scandinaves au cours de la guerre, le KG M40 est une arme automatique de haut calibre offrant une grande flexibilité via l’Armurerie.

LMG Whitley : Le Whitley est l’une des premières mitrailleuses utilisées au combat et fait concurrence à son rival dans le Passe de combat grâce à sa portée de tir (moyenne à longue) dans les trois modes de jeu. D’autres récompenses gratuites du Passe de combat incluent le Killstreak Ball Turret Gunner et l’équipement léthal Grenade adhésive, un objet à lancer qui vous garantit de tuer l’adversaire sur lequel vous le collerez. Vous pourrez aussi obtenir de nouveaux atouts. L’armurerie vous immunise à l’atout Ingénieur, tandis que l’atout Mécano permet de charger vos équipements de terrain plus rapidement. Achetez le Passe de combat de la saison deux pour immédiatement obtenir Anna Drake, opératrice de la Task Force Yeti, au rang 0. Deux autres opérateurs Yeti, Thomas Bolt et Gustavo Dos Santos, apparaîtront plus tard dans la boutique. Obtenez deux armes supplémentaires – la Hache de glace et le SMG Armaguerra 43 – en terminant leurs défis en jeu ou en achetant leurs bundles respectifs dans la boutique plus tard au cours de la saison. Warzone vous présente Nebula V, de nouveaux points d’intérêts et de nouveaux modes de jeu Nebula V : Si Nebula V a été conçu pour les armements à grande échelle, il peut aussi être utilisé avec des munitions et des bombes de calibre moindre. Découvrez les munitions Nebula V, qui émettent un nuage toxique lorsqu’un ennemi est à terre, rendant de fait leur sauvetage plus complexe. Posez des bombes Nebula V qui, après avoir explosé, causeront des dégâts considérables dans un petit rayon d’action et produiront un nuage de gaz dans la foulée.

Station de décontamination : Ce nouvel équipement de terrain filtre temporairement l’air ambiant, protégeant les joueurs qui se trouvent à l’intérieur, tant de l’effondrement du cercle que du gaz Nebula V. Notez que tous les opérateurs pourront voir sa position de déploiement sur la carte tactique.

Transports blindés : Ces béhémoths d’acier foncent à travers l’île et attaquent quiconque se trouve dans leur sillage. Éliminez-en un pour obtenir un butin considérable comprenant peut-être, si vous avez de la chance, une bombe Nebula V intacte.

Nouveaux points d’intérêt : La raffinerie entre les Mines et les Quais qui produisait autrefois du phosphate a été convertie en Usine Chimique pour produire le gaz Nebula V. Vous découvrirez aussi de puissants objets dans l’un des sept Laboratoires de Recherche en armement chimique souterrains construits par les forces de l’Axe et gardés par leurs troupes.

Bombardiers et ballons de redéploiement : Prenez les commandes du Bombardier, un véhicule capable de frapper durement les troupes d’infanteries et les véhicules. Accrochez-vous à un Ballon de redéploiement pour vous repositionner en sautant du ballon et en déployant votre parachute pour couvrir de grandes distances. Vous découvrirez aussi de nouveaux modes. Caldera Clash permettra à deux équipes de 48 opérateurs de s’affronter au cours d’un match à mort où vous découvrirez de terribles événements et de puissantes améliorations. La première équipe à obtenir 500 points remporte la partie. Rebirth Iron Trials est un mode de jeu personnalisé pour les Duos compétitifs, comportant ses propres armes et de nombreux changements de règles. Attendez-vous à découvrir de grands changements sur la surface de Rebirth Island plus tard au cours de la saison. Un mode classé et deux nouvelles cartes pour le multijoueur Le combat s’étend à deux nouvelles cartes multijoueurs – Casablanca et Gondole, et un Mode Classé fait son apparition. Casablanca (Lancement) : Le joyau du Maroc, Casablanca, est une carte de taille moyenne découpée en trois lignes comprenant un marché animé. Attendez-vous à des engagements verticaux offrant des approches de combat très variées.

Gondole (Lancement) : Embarquez dans la Gondole pour survoler un grand ravin et des tours de guet. Profitez du point de vue offert par la gondole ou foncez vers la centrale pour prendre part à des engagements en combat rapproché. De plus, le Mode Classé se lancera au cours de la Saison Deux pour commémorer le lancement de la Call of Duty League de 2022. Ce mode proposera un mode Multijoueur compétitif suivant les règles approuvées par la ligue, proposant un classement des compétences et de nouvelles récompenses (parmi une liste d’innovations). Nouveaux personnages Zombies, des armes merveilleuses, arènes et une quête L’éther noir continue à mener une guerre surnaturelle dans le monde des mortels et de nouveaux changements verront le jour dans le mode Zombies de Vanguard. Nouvelle carte Hub : « Der Anfang » ne représentait que le commencement de cet affrontement. Krafft et ses alliés poursuivent leur combat contre Von List dans « Terra Maledicta », une nouvelle expérience Zombies se déroulant à l’est du désert égyptien et au-delà. Combattez dans de nouvelles arènes pour tenter d’obtenir une page perdue du Tome des rituels.

Nouvel Allié et artefact : Vercanna the Last est la dernière entité de l’éther noir à engager ses pouvoirs dans la lutte contre Von List et Kortifex. Sa compétence Aura Curative permettra à vos alliés de rester sur pied. Cette compétence bénéficie de cinq rangs qui lui permettent de s’améliorer.

Zaballa l’impostrice : Zaballa est une charlatane maléfique avec un sens de l’humour tordu. Zaballa cache son véritable visage grâce à trois masques. Vous la rencontrerez après avoir survécu à plusieurs manches dans « Der Anfang » ou « Terra Maledicta ».

Le retour des Armes Merveilleuses : En explorant bien, grâce à vos compétences élites, ou même à une intervention divine, les Opérateurs pourront obtenir des Armes Merveilleuses. Ces armes à énergie aux origines mystérieuses et aux propriétés herculéennes seront utiles dans votre lutte. Munissez-vous du célèbre Fusil à Rayon, que vous trouverez dans la Boîte mystère ou sur un ennemi (avec de la chance) ou encore le Bouclier destructeur, que vous trouverez exclusivement dans « Terra Maledicta ».

Nouvel objectif, nouvelle quête : Mettez un terme à une terrible cérémonie de l’éther noir en complétant le nouvel objectif Sacrifice et terminez une Quête spéciale dans « Terra Maledicta » pour en apprendre plus sur Vercanna the Last. Vous découvrirez aussi le retour des Easter Eggs. Munissez-vous d’une pelle pour découvrir un butin caché et plus encore dans le Désert de l’est.

Nouveau Pacte : Munissez-vous de la nouvelle invocation d’artefact du Pacte pour avoir une chance de déclencher votre Artefact gratuitement lorsqu’un coup vous est porté par-derrière. Trois niveaux de rareté permettent d’augmenter les chances d’activer votre Artefact lorsque vous êtes frappé. Obtenez le pack de combat exclusif PlayStation Faites des vagues avec le pack de combat de la saison deux, gratuit pour les membres PlayStation®Plus dans Call of Duty: Vanguard et Warzone dès le 23 février. Le pack de combat Beach Bum comprend un skin d’opérateur légendaire pour Wade Jackson, des plans d’armes légendaires pour le Legendary Overlord et Neptune avec 10 accessoires respectifs, un emblème légendaire, une carte d’appel légendaire, une montre épique, un charme épique et un jeton de double XP de 60 minutes. La saison deux commence le 14 février La saison deux de Vanguard et de Warzone débutera le 14 février sur PlayStation. Attendez-vous à découvrir encore plus de contenu, y compris le mode Arms Race, de nouveaux bundles dans la Boutique, des défis de la Saison Deux et un événement à durée limitée pour la Saint-Valentin.

Tout un programme en somme, qui sera ajouté à Call of Duty: Vanguard ce 14 février : vous pouvez toujours vous procurer votre exemplaire à partir de 69,84 € sur Amazon.fr. Pour la version longue, en anglais malheureusement, ça se passe sur le site officiel.