Une PlayStation 5 officielle presque deux fois moins chère que la PS5 Pro, c'est maintenant possible

Beaucoup de joueurs sont tombés en haut en découvrant la PlayStation 5 Pro, officialisée par Sony la semaine dernière. La console très haut de gamme embarquera un GPU bien plus puissant, mais elle se passera de lecteur de disques et il faudra débourser 799,99 € pour la mettre dans son salon. Coup dur pour les joueurs qui attendaient cette annonce pour enfin passer à la neuvième génération de consoles, mais qui n'en ont pas les moyens.

Heureusement, il est possible de trouver une PlayStation 5 standard à près de deux fois moins cher. Non, il ne s'agit pas de reventes douteuses, tout cela est bien officiel et vient du site PlayStation Direct. Sony propose la PS5 reconditionnée à 449,99 €, soit 100 € de moins que la machine neuve. La console avec lecteur de disques et la manette DualSense ont été reconditionnées avant la vente, c'est-à-dire nettoyées et réparées si besoin, ce n'est donc pas du neuf, mais les joueurs n'y verront normalement que du feu, Astro's Playroom est même présent sur le disque dur.

D'autres revendeurs proposent également la PlayStation 5 reconditionnée, disponible contre 449,99 € sur Amazon ou à la Fnac. Il ne s'agit pour l'instant que du premier modèle de PS5 (CFI-1000), reste à savoir si Sony poursuivra l'opération lorsqu'il ne restera plus que des PS5 Slim sur le marché.