PS5 : le footballeur Robert Lewandowski a-t-il aussi la console chez lui ?

Nous sommes maintenant à moins d'un mois de la sortie de la PlayStation 5, et contrairement aux Xbox Series X et S, la console n'a pas été approchée par certaines rédactions. Nous avons d'ailleurs eu très peu d'occasions d'apercevoir de vraies consoles ou même de DualSense dans la nature, la dernière fois étant avec le démontage officiel par Yasuhiro Ootori. Alors quand Robert Lewandowski poste des photos de la manette depuis chez lui, il y a de quoi être curieux.

L'attaquant polonais, star du Bayern Munich, a en effet posté deux clichés sur Instagram où il peut être aperçu dans son canapé, avec la DualSense entre les mains, accompagnés de la mention « This 5eason game has no limit #PS5 ». Cela ne vous rappelle rien ? Oui, le rappeur Travis Scott avait posté une photographie du même genre sur les réseaux sociaux il y a quelques semaines. La mise en scène est très similaire, et dans les deux cas, la DualSense ne semble pas allumée, laissant penser qu'il n'y a pas vraiment de PlayStation 5 dans la pièce.

Les célébrités ont-ils vraiment eu la chance d'essayer la PS5 en avant-première ? Ou s'agit-il plus simplement d'une promotion pour la console next-gen, sans que le partenariat avec Sony Interactive Entertainment ne soit clairement explicité ? Dans ce cas, le constructeur a visiblement fait appel à des ambassadeurs de renommée mondiale pour faire parler de son bébé. La DualSense peut toujours être précommandée pour 69,99 € sur Amazon.fr avant sa sortie du 19 novembre en France.

