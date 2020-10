DualSense : barre lumineuse qui change de couleur, indicateur du N° du joueur et changement pour le Japon

Gâchettes adaptatives, retours haptiques, firmware intégré, bouton Create... Nous pensions connaître la DualSense par cœur, et pourtant, les premières impressions des journalistes japonais sur la PS5 nous ont permis de découvrir de nouvelles informations sur la fameuse manette blanche. Et c'est notamment sur les indicateurs lumineux de l'accessoire que nous en avons appris davantage.

Déjà, du côté de la barre lumineuse, celle-ci pourra changer de couleur, et ne se limitera pas à la lueur bleue aperçue jusqu'ici. 4Gamer a pu prendre des photos de la DualSense avec une lumière mauve, verte ou rouge, ou tout simplement sans émission lumineuse. En revanche, nous ne connaissons pas son utilité : le changement de couleur surviendra-t-il en fonction des situations de jeu, ou pour mieux identifier les joueurs ?

Une chose est sûre, un autre élément indiquera si nous sommes Joueur 1, Joueur 2, Joueur 3 ou Joueur 4 lors des parties. De petits indicateurs blancs apparaissent en effet sous le pavé tactile, et leur nombre nous donne le numéro auquel le participant est associé. La question se pose cependant de savoir ce qu'il se passe sur les titres permettant de jouer jusqu'à 8 en local.

Enfin, dernier détail qui ne changera pas grand-chose pour le public occidental : Sony Interactive Entertainment a décidé de faire du bouton croix la touche de validation par défaut à l'international, y compris en Asie. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au Japon et dans les pays avoisinants, c'est la touche rond qui était culturellement associée à une confirmation, la croix étant là-bas considérée comme un symbole de refus, une tradition qui se retrouve jusqu'en Europe et en Amérique du Nord sur certaines productions nippones. Histoire d'éviter les confusions et les complications, SIE a choisi de tout mettre à la norme occidentale, au grand dam des joueurs asiatiques.

Pour rappel, la DualSense sera comprise dans les bundles PS5 à leur sortie le 19 novembre en France, mais vous pouvez en acheter une supplémentaire pour 69,99 €, pourquoi pas sur Amazon.fr.

