PS5 : la DualSense intégrera un firmware, des vidéos à 360° et descriptions des accessoires partagées

Cette semaine, Sony Interactive Entertainment fait la part belle aux accessoires que nous pourrons utiliser sur PlayStation 5. En effet, lundi, un article est revenu sur la compatibilité de la DualShock 4 et plusieurs autres périphériques avec la console next-gen. Toujours dans la même optique, c'est donc désormais le site officiel qui a été actualisé avec des vidéos à 360° et quelques détails supplémentaires sur la manette DualSense, qui disposera d'une station de recharge, le casque micro sans fil PULSE 3D, la télécommande multimédia officielle et la Caméra HD. En plus de ça, si nous avions déjà eu un bon aperçu de la DualSense grâce à Geoff Keighley, nous découvrons que ce controller se mettra à la mode en intégrant un firmware comme chez la concurrence : « Assurez-vous de toujours disposer de la dernière version du logiciel système de votre PS5 et de votre manette sans fil. » Vous pouvez retrouver ci-dessous et en page suivante les détails des accessoires.

DualSense Découvrez une expérience de gaming plus intense avec la nouvelle manette PS5 novatrice. Heighten Your Senses (Décuplez vos sens) La manette sans fil DualSense pour PS5 est dotée du retour tactile, de gâchettes adaptatives dynamiques et d'un micro intégré, tout cela dans un design emblématique. Donnez vie à des mondes de jeux Retour tactile - Profitez d'un retour tactile lors de vos actions dans les jeux grâce à deux mécanismes qui remplacent les moteurs de vibration traditionnels. Dans vos mains, ces vibrations dynamiques peuvent simuler des interactions avec l'environnement ainsi que le recul de diverses armes.

- Profitez d'un retour tactile lors de vos actions dans les jeux grâce à deux mécanismes qui remplacent les moteurs de vibration traditionnels. Dans vos mains, ces vibrations dynamiques peuvent simuler des interactions avec l'environnement ainsi que le recul de diverses armes. Gâchettes adaptatives - Profitez de différents niveaux de force et tension lorsque vous interagissez avec votre équipement et les environnements dans les jeux. De la sensation de bander un arc à celle d'écraser les freins dans une voiture de course, vous sentirez un lien physique avec vos actions à l'écran. Trouvez votre voix, partagez votre passion Microphone intégré et sortie casque - Chattez avec des amis en ligne à l'aide du microphone intégré ou en connectant un casque sur la prise casque 3,5 mm. Vous pouvez couper la capture vocale à tout moment grâce à la touche Silencieux dédiée.

- Chattez avec des amis en ligne à l'aide du microphone intégré ou en connectant un casque sur la prise casque 3,5 mm. Vous pouvez couper la capture vocale à tout moment grâce à la touche Silencieux dédiée. Touche Create - Capturez et diffusez vos moments de gaming les plus épiques grâce à la touche Create. S'inspirant du succès de la touche SHARE, la touche Create permet aux joueurs de produire du contenu vidéoludique et de partager leurs aventures en direct avec le monde entier.

Une icône vidéoludique entre les mains Prenez le contrôle avec un design bicolore évolué qui combine une disposition emblématique et intuitive avec des sticks améliorés et une barre lumineuse revisitée. Fonctionnalités familières La manette sans fil DualSense a gardé de nombreuses fonctionnalités de la manette DualShock 4, mais elle s'adresse à toute une nouvelle génération de jeux. Batterie intégrée - Chargez tout en jouant via l'USB Type-C.

Haut-parleur intégré - Certains jeux prennent une nouvelle dimension grâce aux effets sonores en hi-fi sortant de la manette.

Détection de mouvements - Profitez de la détection de mouvements intuitive dans les jeux compatibles grâce à l'accéléromètre et au gyroscope intégrés.

Station de recharge Cliquez. Chargez. Jouez. Restez dans le jeu et préparez-vous à affronter vos amis grâce à la station de rechargement DualSense. Connectez jusqu'à deux manettes sans fil DualSense rapidement et en toute simplicité grâce au design de la station de rechargement. Vos manettes se rechargent aussi rapidement que si vous les aviez connectées à votre console PS5, alors vous pouvez libérer des ports USB sans limiter vos performances.

Pour le moment, nous sommes toujours dans l'attente des prix et dates de sortie de la PS5 et de ces accessoires, mais les enseignes se préparent de leur côté, comme Micromania qui a déjà prévu tout ce qu'il faut.

