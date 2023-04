Final Fantasy XVI : un bundle avec la PS5, une DualSense en édition limitée et des façades dévoilés

En fin d'année dernière, Sony Interactive Entertainment avait sorti le grand jeu en proposant une DualSense en édition limitée aux couleurs de God of War Ragnarök et un bundle classique incluant la PS5 et le jeu au format numérique (vendu actuellement 619,99 € sur Amazon), ce qui est encore assez rare et ne concerne que quelques titres. Eh bien, le constructeur va remettre ça en juin avec la prochaine grosse exclusivité de son catalogue développée par Square Enix, Final Fantasy XVI.

C'est au détour du PlayStation Blog japonais que la nouvelle est parue. Les joueurs de l'Archipel cherchant à s'équiper vont donc pouvoir acheter un pack regroupant la PS5 avec lecteur de disque, une DualSense blanche et FFXVI (sous forme d'un code) au prix de 67 980 ¥. La Digital Edition de la console y aura également droit, coûtant de son côté 56 980 ¥. Les fans vont aussi pouvoir se procurer séparément une DualSense en édition limitée, Midnight Black et qui arbore quelques motifs qui évoquent assez difficilement le jeu à nos yeux à cette heure, vendue 8 980 ¥. Enfin, des façades noires ornées de l'illustration du logo du jeu réalisée par Yoshitaka Amano sont également prévues pour les deux versions de la console, dans les deux cas au prix de 7 980 ¥. La date de sortie de tous ces produits est fixée au 22 juin en même temps que Final Fantasy XVI.

S'il n'est pas dit que la manette et la façade franchiront les frontières du Japon, l'Amérique du Nord aura bien droit à son bundle regroupant le jeu et la console, qui sera mis en vente sur direct.playstation.com le 4 mai pour une sortie là encore prévue pour le 22 juin.

L'annonce ayant eu lieu cette nuit, il va donc falloir patienter quelques heures avant de savoir si la branche européenne suivra le pas. Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, nos premières impressions sont à retrouver ci-dessous et un récent State of Play nous a montré de nombreuses séquences de gameplay.

Lire aussi : PREVIEW Final Fantasy XVI : nous avons croisé le fer avec Garuda et déchaîné les flammes d'Ifrit !