DualSense Edge : une date de sortie et un prix bien violent pour la manette personnalisable de la PS5

Alors que le prix de la PlayStation 5 a récemment augmenté, passant en France à 549,99 € pour le modèle avec un lecteur de disque, Sony Interactive Entertainment prépare une nouvelle déclinaison de sa manette baptisée DualSense Edge, qui avait été dévoilée durant la gamescom Opening Night Live. Nous avions alors eu droit à un descriptif de ses nouvelles possibilités, mais sans aucune date de sortie ni de tarif. C'est désormais chose faite, le tout accompagné d'une bande-annonce nous la montrant sous tous les angles.

Pour commencer, c'est donc le jeudi 26 janvier 2023 que ce pad sera disponible dans le monde entier. Mais avant de sauter de joie, sachez qu'il faudra lâcher les billets, puisque cette DualSense Edge coûtera pas moins de 239,99 € (prix conseillé). En comparaison, une Xbox Elite Wireless Controller Series 2 ne coûte « que » 179,99 €... Les modules remplaçables pour les joysticks pourront de plus être achetés séparément au prix de 24,99 € à la même date. Pour en faire la promotion, la vidéo nous montre Apex Legends, God of War Ragnarök, Rocket League, Returnal, Horizon Forbidden West et Gran Turismo 7.

Sticks et leurs capuchons interchangeables, palettes à l'arrière pour y assigner les touches de notre choix, réglage de la course des gâchettes adaptatives et de leur zone morte, ainsi que la sensibilité des joysticks, câble tressé et connecteur évitant tout débranchement en cours de recharge, changement de profil de jeu à la volée et ajustement du volume sonore à l'aide des pales à l'avant (étrange que ce soit celle de gauche pour les touches et non la droite, et inversement pour celle liée aux flèches directionnelles), les fonctionnalités ont de quoi plaire aux joueurs.

Les précommandes ouvriront la semaine prochaine, le mardi 25 octobre, chez les vendeurs partenaires et directement auprès de PlayStation.

La manette sans fil DualSense Edge comporte un grand nombre d’options de personnalisation matérielles et logicielles, dont la réattribution des touches, la possibilité d’ajuster la sensibilité des joysticks et les gâchettes, des options pour alterner entre plusieurs profils de commande, ainsi qu’une interface utilisateur unique intégrée à la manette. Cette nouvelle manette reprend également le confort et les fonctionnalités immersives emblématiques de la manette sans fil DualSense, comme le retour haptique et les gâchettes adaptatives. Vous pouvez personnaliser la manette DualSense Edge à votre guise grâce aux trois séries de capuchons de joystick interchangeables et aux deux séries de touches arrière, également interchangeables, fournies. Tous ces éléments seront inclus dans la mallette de transport. Pour vous assurer d’être toujours prêt pour une session de jeu, vous avez même la possibilité de recharger votre manette par connexion USB pendant qu’elle est rangée dans sa mallette.

Concernant ce que nous retrouverons dans le packaging, voici un récapitulatif :

Manette sans fil DualSense Edge ;

Câble USB tressé ;

2 capuchons standard ;

2 capuchons arrondis haut ;

2 capuchons arrondis bas ;

2 touches arrière semi-arrondies ;

2 palettes arrière ;

Logement du connecteur ;

Mallette de transport.

Si vous recherchez une manette plus abordable pour votre PS5, la DualSense en édition limitée God of War Ragnarök est disponible en précommande à la Fnac au prix de 74,99 €.

