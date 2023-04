TT Isle of Man: Ride on the Edge 3, la date de sortie dévoilée et les précommandes lancées en vidéo

Nacon et RaceWard Studio avaient dévoilé en novembre dernier TT Isle of Man: Ride on the Edge 3, nouveau jeu de course à moto basé sur le célèbre Tourist Trophy de l'île de Man. Le titre est attendu en mai prochain sur ordinateurs et consoles, mais les studios lancent les précommandes dès maintenant.

Et pour accompagner l'arrivée du titre dans le catalogue des revendeurs, Nacon et RaceWard Studio publient une nouvelle bande-annonce de TT Isle of Man: Ride on the Edge 3, à admirer ci-dessus. Les studios annoncent au passage que tous les joueurs qui précommanderont le jeu de course obtiendront la livrée officielle du 100e départ de John McGuinness sur la Honda CBR1000RR-R SP de 2022. Par ailleurs, une édition Racing Fan est proposée et inclura cette livrée ainsi qu'un accès anticipé de 48h pour les précommandes, mais aussi un pack de démarrage avec 380 points pour améliorer sa moto et un accès gratuit au DLC du roster 2023 du Tourist Trophy.

La date de sortie de TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 est fixée au 11 mai prochain sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, vous pouvez le précommander en édition Racing Fan à 53,08 € (-10 %) sur Gamesplanet.

