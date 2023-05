TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 présente ses routes ouvertes dans une nouvelle vidéo

Dans quelques jours sortira TT Isle of Man: Ride on the Edge 3, le nouveau jeu de course à motos de Nacon et RaceWard Studio (RiMS Racing). Le titre nous emmènera évidemment sur l'île de Man afin de participer au Tourist Trophy au fil de plusieurs épreuves à vive allure, mais les joueurs pourront également se balader.

TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 inclura en effet la fonctionnalité open roads, permettant d'explorer l'île de Man librement entre les courses, toujours sur deux-roues à plus de 300 km/h. Comme le rappellent les développeurs, l'île de Man a été recréée à l'échelle 1:1 avec 200 km de routes, que les joueurs pourront explorer afin de se balader et découvrir des points d'intérêts ou lancer des activités, que ce soit du mode Carrière, des contres-la-montre ou les Mass start. TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 inclura également des circuits interconnectés et ouverts, comme les courses St John's et Clypse.

La date de sortie de TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 est fixée au 11 mai 2023 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Vous pouvez précommander le jeu contre 44,99 € sur Gamesplanet.