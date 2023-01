TT Isle of Man: Ride on the Edge 3, première vidéo de gameplay pour le jeu de course à moto

Le Tourist Trophy sur l'île de Man fera prochainement son grand retour en jeu vidéo avec TT Isle of Man: Ride on the Edge 3, un jeu de course à moto édité par Nacon et développé par RaceWard Studio, déjà à l'origine de RiMS Racing. Après un premier teaser dévoilé en fin d'année dernière, place à du gameplay :

Pendant trois minutes, nous embarquons sur une deux roues afin de découvrir le premier secteur de la Snaefell Mountain, un tracé reproduit à l'échelle 1:1 partant de Bray Hill jusqu'à Ballacraine. Une piste pleine de dangers, avec des virages serrés demandant d'effectuer des freinages compliqués, mais aussi de longues lignes droites pour dépasser les 300 km/h. L'occasion d'admirer un peu plus en détail la caméra à la troisième personne où le pilote se positionne de manière dynamique et réaliste sur la moto, mais aussi la vue à la première personne pour observer le tableau de bord recréé avec précision.

Un total de 200km de routes praticables à la recherche de points d’intérêts et de défis à accomplir, dont 60 km pour le Snaefell Mountain Course.

32 circuits différents, dont les tracés actuels et historiques.

Près de 40 motos et pilotes Superbike et Supersport.

Une physique améliorée pour une gestion des virages et freinages plus précise.

De nombreuses améliorations des motos pour réaliser les meilleures performances.

Une nouvelle approche « Open Roads » pour découvrir l’Île de Man librement.

11 types d’activités différentes dont deux personnalisables.

Du multijoueur avec la possibilité de créer des lobbys ouverts ou privés en ligne.

Des compétitions en ligne et des événements hebdomadaires et mensuels ;

Un jeu compatible cross-gen.

Une offre smart delivery permettant aux joueurs de bénéficier des versions old et next-gen d’une même plateforme après l’achat de n’importe quelle version du jeu.

TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 est pour rappel attendu en mai 2023 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Vous pouvez retrouver le précédent volet à 26,99 € sur Gamesplanet.