TT Isle of Man: Ride on the Edge 3, un nouveau jeu de course avec des motos annoncé en vidéo

Le fameux Tourist Trophy de l'île de Man, course annuelle mythique de motos, continue de passionner les joueurs et développeurs, nous avions déjà eu deux jeux vidéo par Bigben Interactive et Kylotonn Racing, mais voici qu'un troisième opus vient d'être annoncé aujourd'hui avec un très court teaser :

Nacon, filiale de Bigben, est toujours à l'édition, mais le développement a été confié à RaceWard Studio, du label Nacon Studio Milan. TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 sera évidemment un jeu de course avec des motos, sous licence officielle (équipes, motos et tracés). RaceWard Studio utilisera une nouvelle fois le KT Engine, déjà présent pour RiMS Racing, qui devrait apporter un certain réalisme au jeu, sans oublier un gameplay avec une physique améliorée, notamment dans la gestion des virages et freinages. Côté contenu, nous retrouverons 32 circuits différents, avec des tracés historiques et actuels, et environ 40 motos et pilotes de Superbike et Supersport.

Enfin, les développeurs s'attardent sur le mode Open Roads, qui permettra de parcourir librement les 200 km de route de l'île de Man pour y dénicher des points d'intérêt et accomplir des défis, dont des compétitions en ligne et des évènements hebdomadaires et mensuels. Marco Ponte, CEO et directeur créatif de RaceWard Studio Milan, rajoute :

Après les bons retours reçus sur RiMS Racing, nous sommes ravis de mettre toute notre expertise au service de cette course incroyable. Pour une équipe de développeurs passionnés de 2 roues, créer le jeu officiel qui met en scène cette course mythique pour les motards du monde entier est une grande fierté.

TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 n'a pas encore de date de sortie précise, mais il est attendu en mai 2023 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. D'ici là, vous pouvez retrouver TT Isle of Man: Ride on the Edge 2, actuellement bradé à 11 € sur Gamesplanet.