TT Isle of Man: Ride on the Edge 3, une mise à jour gratuite et de gros chiffres pour le jeu de course à moto

Nacon et RaceWard Studio ont lancé il y a maintenant deux mois TT Isle of Man: Ride on the Edge 3, un jeu de course à motos nous emmenant sur l'île de Man afin de s'élancer à très haute vitesse sur des routes de campagne. Les studios sont de retour en ce début juillet avec une grosse mise à jour gratuite.

Cette update gratuite de TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 est là pour améliorer le jeu, en rajoutant des réglages pour personnaliser l'expérience, un affichage du classement en ligne plus complet et même des optimisations graphiques, sans oublier des vibrations haptiques sur PS5 également améliorées. Des développeurs profitent de l'occasion pour partager une infographie avec de gros chiffres, nous apprenons ainsi que les joueurs ont parcouru 648 000 km en open roads et ont lancé deux millions de courses. 45 % des pilotes virtuels ont opté pour l'un des deux modes de difficulté les plus élevés, et c'est Peter Hickman qui est le pilote le plus sélectionné par les joueurs, lui qui a remporté quatre courses et battu le record du tour de l'île de Man cette année.

TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 est pour rappel disponible sur PC, PlayStation, Xbox et Switch, vous pouvez le retrouver à 34,90 € sur Amazon.