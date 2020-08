PS5 : la DualShock 4, le PS Move et la PlayStation Camera compatibles ? SIE fait le point sur les périphériques !

Il y a encore de grandes inconnues autour de la PlayStation 5, à commencer par sa date de sortie et son prix. En attendant de connaître ces informations, Sony Interactive Entertainment nous renseigne sur d'autres sujets. Isabelle Tomatis, responsable au pôle Peripherals Marketing and Licensing, a ainsi pris la parole sur le PlayStation Blog pour faire le point sur la compatibilité des périphériques existants avec la PS5.



Concrètement, tous les produits sous licence officielle qui fonctionnaient sur PS4 marcheront sur PS5, des volants aux sticks arcade. Les casques sans fil Platinum et Gold officiels pourront toujours être utilisés, au même titre que tous les casques tiers pouvant se connecter via le port USB ou la prise casque. Pour les manettes, le topo est plus compliqué : oui, la DualShock 4 et les manettes tierces compatibles PS4 pourront être utilisées sur PS5, mais seulement pour les jeux PS4 rétrocompatibles ! Pour les jeux exclusifs à la PlayStation 5, en revanche, la DualSense sera obligatoire.



Le PlayStation VR sera bien évidemment compatible avec la PlayStation 5, au même titre que les manettes PS Move et le PlayStation VR Aim Controller. En revanche, la PlayStation Camera qui détecte les mouvements pour les jeux PS VR pris en charge ne fonctionnera pas comme tel : pour l'utiliser sur PS5, il vous faudra un adaptateur spécial. Bonne nouvelle, il sera gratuit, et les modalités pour le récupérer seront dévoilées plus tard.

Quels périphériques et accessoires PS4 actuels fonctionneront sur PS5 ? Les périphériques spéciaux sous licence officielle comme les volants de course, les sticks arcade ou les joysticks fonctionneront avec les jeux PS5 et les jeux PS4 pris en charge.

Les casques sans fil Platinum et Gold ainsi que les casques tiers qui se connectent via le port USB ou la prise casque fonctionneront sur PS5 (l’application compagnon du casque-micro, cependant, n’est pas compatible avec la PS5).

La manette sans fil DualShock 4 et les manettes tierces sous licence officielle PlayStation fonctionneront avec les jeux PS4 pris en charge.

Les manettes de détection de mouvements PS Move et la manette de visée PlayStation VR fonctionneront avec les jeux PS VR pris en charge sur PS5. Remarque : tous les accessoires/périphériques tiers sous licence officielle ne fonctionneront pas forcément avec la PS5. Nous vous recommandons de vérifier auprès du fabricant de l’article pour confirmer qu’il fonctionnera sur PS5 ainsi que les titres spécifiquement pris en charge. La manette DualShock 4 fonctionnera-t-elle avec les jeux PS5 ? Non, nous pensons que les jeux PS5 doivent exploiter au mieux les nouvelles capacités et fonctionnalités dont nous dotons cette plateforme, notamment les fonctionnalités de la manette sans fil DualSense. La PlayStation Camera pour PS4 est-elle compatible avec la PS5 ? Oui, la PlayStation Camera fonctionnera avec la PS5 pour jouer aux jeux PS VR pris en charge. Il vous faudra cependant un adaptateur pour PlayStation Camera qui sera fourni gratuitement à tous les utilisateurs de PS VR. Plus de détails sur la procédure pour obtenir l’adaptateur à une date ultérieure.

Comme ça, vous pouvez commencer à prévoir les appareils que vous allez pouvoir continuer à utiliser et ceux que vous allez devoir acheter pour l'arrivée de la PlayStation 5.

Lire aussi : PS5 & Xbox Series X : les prix des consoles et des accessoires révélés (involontairement ?) par une grande surface