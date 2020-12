BON PLAN PlayStation : consoles PS4, PS VR, manettes DualShock 4 et jeux en promo pour le Black Friday !

Le Black Friday, c'est maintenant ! Enfin, c'était officiellement la semaine dernière, mais COVID-19 oblige, l'État a demandé aux plateformes en ligne de le reporter à ce vendredi 4 décembre, preuve que la tradition n'a aucun sens par chez nous. Mais la finalité est la même : nous pouvons profiter d'un tas d'offres alléchantes à l'approche des fêtes de fin d'année.

Sony Interactive Entertainment a dégainé des offres généralisées aux principaux revendeurs, et s'il n'y a bien évidemment rien à se mettre sous la dent côté PS5, les joueurs PS4 vont pouvoir se faire plaisir. Consoles, jeux, manettes et casques sont à prix cassés jusqu'au 6 décembre ! Vous pouvez par exemple acheter une DualShock 4 V2 pour 39,99 € au lieu de 59,99 €, un Mega Pack PS VR pour 229,99 € au lieu de 299,99 €, des classiques comme God of War, Gran Turismo Sport ou The Last of Us Remastered à 9,99 € au lieu de 19,99 €, et plus encore. À la Fnac, pour une PS4 achetée à 299,99 €, The Last of Us Part II ou Ghost of Tsushima est même offert !



De quoi trouver votre bonheur avant Noël ?