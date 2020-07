PS5 : comparaison de la DualSense avec la DualShock 4 et démo de gameplay sur Astro's Playroom

La DualSense a été révélée en avril dernier avec déjà quelques promesses, de ses gâchettes adaptatives aux retours haptiques offrant des sensations tactiles différentes. Nous ne l'avions pourtant encore jamais vue en action, jusqu'à ce soir, alors que Geoff Keighley l'a prise en main en exclusivité pour le Summer Game Fest.

Sans surprise, la démonstration s'est faite sur Astro's Playroom, le jeu qui sera gratuit avec toutes les PS5 et qui permettra d'essayer toutes les fonctionnalités propres à la manette et à la console. Les gâchettes adaptatives sont par exemple utilisées pour nous faire sentir la tension d'un ressort dans un robot. Pour ce qui est des retours haptiques, ils donnent ici lieu à des vibrations ciblées quand du vent froid nous souffle dessus. Et il sera aussi possible de souffler dans le microphone pour simuler du vent, façon Nintendo DS.

Côté sensations, Geoff Keighley décrit la DualSense comme un peu plus lourde que la DualShock 4, ce qui offre un meilleur ressenti dans plusieurs situations. Il a d'ailleurs posté une photo comparant les deux manettes : en attendant la fiche technique, il parait acquis que la nouvelle est plus massive que l'ancienne. À noter que lors de ses manipulations, le présentateur a montré l'accessoire sous tous les angles, laissant notamment apparaître un arrière sans boutons dorsaux, alors que certains joueurs espéraient des surprises de ce côté-là.

Pour le reste, rien de transcendant, il n'y à priori plus de surprise à nous révéler autour de cette DualSense. Il nous tarde désormais de l'essayer en main propre, au plus tard d'ici le lancement de la PlayStation 5 en fin d'année.

