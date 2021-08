F1 2021 : comparaison vidéo des versions PS5 et Xbox Series X

F1 2021 est le jeu officiel des championnats de Formule 1 et Formule 2 de 2021. Développé par Codemasters et édité par EA Sports, le douzième et actuel dernier volet de la série des Formula One est sorti le 16 juillet dernier et offre le plus grand panel de circuits de la franchise avec vingt-cinq lieux différents. C'est le premier opus 100 % consacré aux nouvelles consoles PS5 et Xbox Series X|S. Qu'en est-il ?

Ce F1 nouvelle génération est arrivé avec son lot de changements. Cependant, différentes mises à jour ont enlevé puis remis des options, comme l'audio 3D ou encore le ray tracing sur la console de Sony. Le patch 1.07 semble avoir réglé certains problèmes, le jeu est désormais pleinement accessible avec toutes les possibilités qu'il offre. Mais est-il possible d'allier tout cela avec la résolution maximale, à savoir un rendu en 4K et 60 fps ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo signée Digital Foundry !

Pour ce qui est des graphismes bruts, pas de différences, les deux versions exhibent un rendu 4K optimal. Autre excellent ajout, l'inclusion du 120 fps pendant la course. Pour y parvenir, la résolution est ramenée à 1440p. Le doublement de la fréquence d'image constitue un apport conséquent et une meilleure expérience de jeu pour le joueur.

Résolution mise à part, le titre ressemble trait pour trait à l'expérience qu'il était possible d'avoir sur PS4 Pro, et il n'y a sensiblement pas de différence entre PS5 et Xbox Series X. Nous pouvons noter quelques dessins d'ombres en plus sur PS5, mais sans plus. Cependant, il est important de noter que les cinématiques d'avant course sont elles bel et bien à 30 fps, mais une fois entré dans le jeu les 60 images secondes réapparaissent. La Xbox Series S, quant à elle, atteint un rendu en 1080p et 60 fps sans aucun problème.

Ainsi il est clair que F1 2021 utilise les fonctionnalités graphiques des consoles new-gen avec parcimonie et le résultat final est remarquablement solide.

Vous pouvez acheter F1 2021 sur Amazon en ce moment en réduction à 46,99 €.

Lire aussi: TEST de F1 2021 : joue-la comme Hamilton et Verstappen