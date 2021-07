F1 2021 : une bande-annonce de lancement bien en avance et les notes des pilotes dévoilées

Alors que la saison de Formula 1 donne enfin lieu à du suspense avec un duel entre Lewis Hamilton et Max Verstappen côté pilotes, et Mercedes et Red Bull côté constructeurs, Codemasters s'apprête à sortir son jeu de course annuel sous licence officielle. F1 2021 n'est pas attendu avant la semaine prochaine, mais il a déjà droit à sa bande-annonce de lancement :

Bien évidemment, les duels entre Hamilton et Verstappen sont au cœur de cette vidéo, qui en profite pour nous rappeler que des pilotes de légende comme Michael Schumacher, Ayrton Senna et Alain Prost seront également présents dans l'édition Deluxe. Côté contenu, les joueurs pourront le nouveau mode histoire Point de Rupture, une Carrière avec une fonctionnalité à deux joueurs et les nouveaux tracés de Portimão, Imola et Jeddah.

Dans le mode Mon Écurie, les joueurs retrouveront les pilotes de la saison en cours avec un classement dynamique qui évoluera au fil des courses réelles, et Codemasters partage aujourd'hui les notes des coureurs, basée sur l'expérience, la force mentale, la vigilance et la vitesse. Évidemment, Lewis Hamilton et Max Verstappen trônent en haut du classement avec une note de 95/100, Valtteri Bottas et Lando Norris ne sont pas loin, tandis que nos Français Pierre Gasly et Esteban Ocon ont respectivement une note de 90 et 86, tout cela est à découvrir sur la seconde page. Toujours dans Mon Écurie, le mode pilote-directeur permettra de créer sa propre équipe avec un coéquipier pour courir en F2 et F1 en tant que 11e écurie.

La date de sortie de F1 2021 est fixée au 16 juillet prochain sur PC, PS5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 et Xbox One, mais vous pourrez y jouer avec trois jours d'avance si vous optez pour l'édition numérique Deluxe, qui rajoute également les sept pilotes de légende, du contenu de personnalisation, 18 000 PitCoins et un pack de contenus pour Point de Rupture. Une édition à précommander à 79,99 € sur Amazon.