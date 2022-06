F1 22 : la bande-annonce de lancement déjà prête pour le départ

F1 22 sera officiellement disponible au tout début du mois prochain, mais les joueurs optant pour l'édition Champions numérique pourront y jouer dès demain. Codemasters et EA Games ne perdent donc pas de temps et dévoilent dès maintenant la bande-annonce de lancement de leur jeu de course :

F1 22 est pour rappel un titre sous licence officielle FIA permettant de prendre place à bord des monoplaces de la saison actuelle pour participer à 22 Grand Prix de Formule 1. La F2 et des Supercars sont également présentes, et pour en revenir à la bande-annonce de lancement, elle met en scène Charles Leclerc, le pilote Ferrari étant ambassadeur du jeu. Paul Jeal, senior franchise director de F1 chez Codemasters, rajoute :

Nous avons hâte que les joueurs se lancent dans le jeu, et la bande-annonce retranscrit parfaitement l'excitation et l'émotion de concourir au plus haut niveau du Championnat du monde. Les joueurs connaîtront l'extase de prendre place dans la nouvelle ère de la Formule 1 et de pousser la voiture dans ses limites et au-delà.

La date de sortie de F1 22 est fixée au 1er juillet 2022 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander contre 60,49 € sur Amazon.

