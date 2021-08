F1 2021 : la mise à jour 1.07 disponible, avec le retour d'une fonctionnalité supprimée sur PS5

Malgré ses nombreuses qualités techniques, F1 2021 a connu quelques problèmes sur PS5 à son lancement. Pour des raisons de stabilité, Codemasters a en effet décidé de retirer l'option d'affichage du ray tracing sur la console next-gen, avant de la réintroduire quelques jours plus tard une fois le problème corrigé.

Mais très peu de temps après, il avait été décidé de faire de même avec l'audio 3D, qui ne fonctionnait pas correctement sur la machine. Tout rentre enfin dans l'ordre pour F1 2021 avec une mise à jour 1.07 tout juste déployée, qui « réactive l'audio 3D pour les casques PS5 et résout un problème sous-jacent ». Le patch ne s'arrête pas là et vient aussi corriger le tir pour une erreur WS10004 récurrente sur Xbox One et Xbox Series X|S, et apporter solutions et rééquilibrages pour bien d'autres défauts de l'expérience.

Au moins, si vous aviez prévu de jouer à F1 2021 sur PlayStation 5 avec tout l'attirail de solutions next-gen possible, vous pouvez désormais le faire sereinement. Vous pouvez d'ailleurs commander votre exemplaire pour 46,99 € sur Amazon.fr.

