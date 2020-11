Horizon: Zero Dawn, une mise à jour 1.07 disponible sur PC

Horizon: Zero Dawn est la seule exclusivité PS4 des PlayStation Studios a avoir été portée sur PC, et cela ne s'est pas fait sans heurt. Malgré de très belles qualités techniques, l'édition pour ordinateur personnel n'était pas exempte de défauts et bugs, que Guerrilla Games corrige progressivement avec des mises à jour.

Un patch 1.07 vient ainsi d'être déployé cette semaine, et améliore notamment les shaders et le filtrage anisotrope pour un meilleur rendu graphique.

Améliorations graphiques Le filtrage anisotrope fonctionne désormais correctement.

L'étape d'optimisation du shader obligatoire/non désactivable au premier lancement a été supprimée.

Les shaders sont désormais pré-optimisés dans le menu principal du jeu, mais peuvent être désactivés.

Les shaders sont également optimisés dynamiquement dans le jeu.

D'autres patchs du genre sont toujours prévus pour colmater les failles restantes. À part ça, Horizon: Zero Dawn - Complete Edition peut être acheté sur PS4 pour 19,99 € à la Fnac.