Horizon: Zero Dawn, le portage PC jugé très moyen, les développeurs s'expriment

La sortie d'Horizon: Zero Dawn sur ordinateurs est un petit évènement, il s'agit pour rappel d'un jeu développé par Guerrilla Games et donc édité par Sony, qui possède le studio. Le cas est donc un peu différent de Death Stranding (Kojima Productions est indépendant), mais les deux jeux utilisent le moteur Decima.

Sauf que si le portage de Death Stranding sur PC était excellent, celui d'Horizon: Zero Dawn l'est beaucoup moins. De nombreux joueurs ont souligné des problèmes de framerate et de suttering, qui sont mis en avant dans la vidéo de Digital Foundry ci-dessus. Un coup dur pour le jeu (qui est très bon, outre les problèmes techniques), les évaluations Steam sont actuellement « moyennes », mais les développeurs sont évidemment au courant et ont publié un communiqué sur la plateforme de Valve afin de rassurer les joueurs et acheteurs :

Merci de nous soutenir alors que nous avons lancé Horizon: Zero Dawn Complete Edition sur PC ! Nous avons profité d'une toute nouvelle vague de captures d'écran avec le mode Photo du jeu, de streams et des vidéos de créateurs de contenu, et avons vu tant de nouveaux joueurs commencer leur voyage avec Aloy. Nous surveillons tous nos réseaux et sommes conscients que certains joueurs ont connu des plantages et d'autres problèmes techniques. Sachez que nous examinons vos rapports avec une priorité absolue. Nous apprécions ceux qui ont déjà pris le temps de signaler leurs problèmes sur Steam, Reddit ou via notre site Web. Si vous rencontrez toujours des plantages ou des bugs, veuillez continuer à utiliser ces espaces, ou reportez-vous à notre FAQ si vous ne savez pas comment procéder. Vos rapports sont, et ont déjà été incroyablement utiles pour nos équipes. Merci de votre patience alors que nous continuons à enquêter sur les problèmes ; nous vous tiendrons tous au courant dès que nous aurons plus de nouvelles.

Guerrilla Games prend donc en compte les nombreux retours des joueurs d'Horizon: Zero Dawn sur PC, et prépare déjà sans aucun doute une mise à jour afin de corriger ces soucis. Ce qui rendra le jeu bien meilleur sur ordinateurs. Vous pouvez retrouver le titre à 44,99 € chez Gamesplanet, il s'agit pour rappel de la Complete Edition avec l'extension The Frozen Wilds et d'autres petits contenus additionnels.