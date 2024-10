Horizon Zero Dawn : une bien mauvaise surprise pour les joueurs PC

Le mois dernier, Sony et Guerrilla Games ont dévoilé Horizon Zero Dawn Remastered, une version améliorée des premières aventures d'Aloy. Le titre est sorti à l'origine en 2017 sur PlayStation 4, puis il a été porté sur PC en 2020, la nécessité de le remastériser est discutable, mais Sony a des pratiques qui vont énerver les joueurs. Horizon Zero Dawn: Complete Edition a doublé de prix sur le PlayStation Store, rendant son achat désormais inutile, la version Remastered sur PS5 coûtera le même prix que le jeu PS4 et son upgrade, à savoir 49,99 €.

Mais, sur PC, comment cela va-t-il se passer ? Eh bien ce sera la même chose, les possesseurs de Horizon Zero Dawn: Complete Edition pourront débourser 9,99 € pour profiter des améliorations de la version Remastered, sauf que sur Steam et GOG.com, le jeu de 2020 coûte déjà 49,99 €. Sur l'Epic Games Store, eh bien Horizon Zero Dawn: Complete Edition n'est désormais plus disponible à l'achat !

Sony ne veut sans doute pas que des joueurs achètent dès aujourd'hui le jeu plein pot puis l'upgrade à la fin du mois, perdant au passage 10 €, mais Horizon Zero Dawn: Complete Edition a régulièrement été en promotion, avec un prix baissant jusqu'à 12,49 € (- 75 %). Sans le jeu de base sur le marché, les joueurs n'auront plus le choix que de passer par la version Remastered, qui n'est pas près d'atteindre un prix aussi faible avant de très longs mois...

Sur Steam et GOG.com, Horizon Zero Dawn: Complete Edition est toujours en vente, au prix de 49,99 €, autant dire que personne ne l'achètera à ce montant d'ici la sortie de la version Remastered. Mais en promotion...

Vous pouvez également retrouver le seconde volet, Horizon Forbidden West: Complete Edition, à 53,99 € sur Gamesplanet.