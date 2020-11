Horizon: Zero Dawn annoncé sur GOG.com en Complete Edition

Il fait déjà le bonheur des joueurs sur PlayStation 4 depuis février 2017 et sur PC via Steam depuis cet été, Horizon: Zero Dawn va très prochainement arriver sur une nouvelle plateforme : GOG.com. Eh oui, la boutique de jeux sans DRM de CD Projekt va proposer dès la semaine prochaine le titre de Guerrilla Games.

La date de sortie d’Horizon: Zero Dawn est fixée au 24 novembre prochain sur GOG.com, il s'agira de la Complete Edition avec l'extension The Frozen Wilds, les modes Nouvelle Partie+, Ultra difficile et Histoire, et des armes et équipements bonus. Le titre sera évidemment compatible avec GOG Galaxy 2.0 et inclura des succès et des sauvegardes dans le cloud.

Rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir Horizon: Zero Dawn Complete Edition sur GOG.com, d'ici là, vous pouvez retrouver un PC gaming à 759 € sur Amazon.fr.