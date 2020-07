TEST de Death Stranding : une aventure palpitante sur PC ?

Pour les grands et les petits (PC)





Death Stranding est une production prenante qui a été développée par Kojima Productions, et qui a vu le jour sur PS4 en novembre 2019. Quelques mois plus tard, la bête s'invite sur PC. Nous sommes donc retournés dans cette odyssée attrayante afin de vous partager ces quelques lignes du jour. Une édition sympathique ? Pas terrible ? Il est temps de vous livrer nos impressions.

C'est juste incroyable.

Commençons avec le point qui saute aux yeux, les graphismes. Les développeurs ont ajouté tout un tas d'options visuelles pour contenter les petites et les grosses configurations. Ainsi, le titre s'adapte à votre matériel pour jouir d'une expérience optimale. Néanmoins, nous pouvons gérer manuellement différentes choses pour pousser un peu notre ordinateur, à savoir la qualité de l'image, la profondeur de champ, les ombres, les reflets, le flou de mouvement, ou encore utiliser la technologie FidelityFX CAS permettant de renforcer la netteté. Le but est que vous puissiez profiter d'un bon rendu selon vos envies.

Les paramètres à fond, cela donne quoi ? Eh bien, ça claque... Contrairement à la version console, la végétation, reste ici figée et n’apparaît/disparaît pas au fil de nos pas. Les textures sont clinquantes et impressionnantes, et les jeux de lumière éblouissent les mirettes. Et le framerate ? Ici aussi, cela dépend de votre hardware. Si vous avez une bonne petite bête de compétition (et un écran adapté), le nombre d'images par seconde dépasse sans aucun problème les 100/120 fps. Death Stranding est optimisé pour nos appareils, pour le coup, nous pouvons remercier la technologie DLSS 2.0 qui augmente le framerate tout en conservant un rendu impeccable en temps réel. Elle permet aussi de basculer en Ultra HD tout en stabilisant les fps... Bluffant !

L'autre attrait de cette version, c'est la possibilité de basculer l'image en 21:9 apportant un confort non négligeable. Nous avons testé cette option avec l'écran LG Ultragear 34GK950F (disponible sur Amazon pour les intéressés), c'est juste incroyable... Et pour cause, ce format donne la faculté de voir des environnements plus larges et d'anticiper certains opposants plus facilement. Bien que l’œil reste focalisé sur notre personnage principal, il aperçoit le moindre mouvement sur les côtés. Le cerveau réagit plus rapidement, l'action se fait plus aisément, c'est vraiment plus agréable que le 16:9. Point à noter, il est possible de jouer en 21:9 avec un écran 16:9 ; des bandes noires font tout simplement leur apparition.

Quel plaisir...





Death Stranding nous laisse le choix des commandes : soit avec une manette, soit avec un clavier et une souris. Nous n'allons pas revenir sur le gameplay avec un pad, mais nous pencher uniquement sur l'autre prise en main qui, ne tournons pas autour du pot, est excellente. En effet, la combinaison clavier/souris amène une certaine souplesse dans les déplacements et dans la gestion du matériel. Sam Porter Bridges bouge avec une telle aisance, que nous n'avons pas envie de remettre nos pouces sur des joysticks. Tout est à portée de main, c'est simple comme bonjour.

En outre, c'est beaucoup plus pratique de poser un repère sur la carte, ou encore de tracer un chemin. Notez qu'il est possible de changer la sensibilité et la vitesse des mouvements dans les options pour savourer un gameplay à son image. Du côté du contenu, cette édition PC propose quelques ajouts supplémentaires, en partenariat avec Valve, à savoir divers bonus se basant sur la licence Half-Life ; rien d'excitant en soi. Pour le reste, c'est une cinquantaine d'heures de jeu poignantes qui retournent les neurones, jusqu'à un dénouement saisissant...

Kojima Productions ne se contente pas de porter son ouvrage vidéoludique sur PC juste pour faire plaisir aux joueurs, non, l'équipe comprend les possesseurs de machines gaming, et le fait savoir avec une édition adéquate. Tout a été pensé pour eux, nous ne pouvons que les remercier. Et puis quel plaisir de découvrir et faire cette aventure en 21:9... Un tel titre sur cette plateforme, dur de lui tourner le dos !

Les plus Les graphismes, merci la technologie DLSS 2.0

Les diverses options visuelles

La prise en main clavier/souris, un bonheur

L'affichage 21:9, dur de s'en passer une fois goûté Les moins Les divers bonus Valve, bof

Notation Graphisme 19 20 Jouabilité clavier/souris 18 20 Verdict 19 20