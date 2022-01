MAJ Death Stranding: Director's Cut officialisé sur PC

En novembre 2019, Kojima Productions sortait sur PS4 Death Stranding, dernier jeu conçu par Hideo Kojima (Metal Gear) qui a séduit de nombreux joueurs, mais qui reste clivant. Le titre a par la suite eu droit à un portage sur PC, puis à une Director's Cut avec du contenu inédit et des améliorations, mais uniquement sur PlayStation 5.

Mais que les joueurs PC se rassurent, Death Stranding: Director's Cut pourrait prochainement débarquer sur PC. C'est ce que laisse entendre Videocardz, qui a mis la main sur un communiqué d'Intel axé sur le Xe Super Sampling (XeSS) et qui sera présenté lors du CES 2022. Ce communiqué inclut notamment une déclaration de Neil Rally, président de 505 Games, qui annonce un partenariat avec Intel pour mettre en avant le XeSS dans Death Stranding: Director's Cut sur PC :

Nous sommes ravis d'annoncer notre partenariat avec Intel pour l'édition Death Stranding Director's Cut sur PC. Death Stranding a été un jeu extrêmement populaire auprès des joueurs PC et nous sommes ravis de voir comment la nouvelle technologie XeSS d'Intel améliorera l'expérience du joueur pour la Director's Cut.

Toujours d'après ce communiqué qui a leaké un peu trop tôt, le XeSS devrait être intégré dans des jeux de studios de renom comme Codemasters, Illfonic, Techland, Ubisoft ou encore PUBG Studios. 505 Games n'a pas encore confirmé cette annonce, mais nous devrions être fixés dans les prochains jours, le CES 2022 aura lieu du 5 au 8 janvier prochain. Vous pouvez retrouver Death Stranding à 14,99 € chez Gamesplanet.

Mise à jour : finalement, l'officialisation a eu lieu dès aujourd'hui, Kojima Productions et 505 Games confirment que Death Stranding: Director's Cut sortira dans le courant du printemps 2022 sur PC (via Steam et l'Epic Games Store). Il proposera pour rappel, comme le jeu de base, un mode Photo, un framerate plus élevé, le support des moniteurs ultra larges ainsi que les contenus additionnels en partenariat avec Valve (Half-Life) et CD Projekt (Cyberpunk 2077), mais un affichage en haute résolution et des hautes performances grâce au XeSS d'Intel. Pour savoir si les nouveautés seront proposées gratuitement ou à bas prix, et pour connaître la date de sortie précise, il faudra patienter.

Lire aussi : Death Stranding Director's Cut : les notes de la presse anglophone