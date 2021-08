GC2021 : Death Stranding: Director's Cut, une longue vidéo de gameplay en 4K pour apprécier toutes les nouveautés de l'édition ultime

Quand Kojima Productions a annoncé Death Stranding: Director's Cut sur PS5, nous ne savions pas bien à quoi nous attendre en dehors d'innovations techniques. Une bande-annonce nous a cependant appris depuis que le portage ajoutera des objectifs et environnements inédits, des mécaniques de combat améliorées, des ennemis exclusifs et même des courses, entre autres.

Un autre trailer diffusé lors de la gamescom Opening Night Live 2021 fait ainsi le point sur les ajouts. Il y aura ainsi des réacteurs pour sauter dans le vide et atterrir en sûreté, une catapulte pour projeter des colis, un Buddy Bot multifonction, un stand de tir amélioré proposant des défis avec du scoring, des missions autour d'une histoire originale, des armes exclusives, la possibilité de rejouer les combats contre les boss là encore avec des classements, des musiques inédites, des tricks en moto, ces fameuses courses sur circuit et plus encore.

La date de sortie de Death Stranding: Director's Cut est toujours fixée au 24 septembre 2021 sur PlayStation 5 : vous avez le choix entre une upgrade next-gen depuis la version PS4 pour 9,99 € ou un achat direct d'une copie à 49,99 €, notamment via Amazon.fr.

