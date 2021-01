Horizon: Zero Dawn, une mise à jour 1.10 disponible sur PC, Guerrilla va maintenant se concentrer sur Forbidden West

Guerrilla Games avait un peu raté le lancement d'Horizon: Zero Dawn sur PC, critiqué pour sa stabilité technique imparfaite et de nombreux bugs. Une partie de l'équipe travaillait depuis sur des correctifs, déployés au fil des mises à jour, jusqu'au patch 1.10 disponible en téléchargement depuis le début de semaine.

Le changelog est visible ci-dessous, avec des optimisations bienvenues à plusieurs niveaux.

L'autre bonne nouvelle, c'est que la liste des problèmes connus est désormais vide, et que si Guerrilla Games s'engage à écouter les retours de la communauté et à livrer des patchs si besoin, il veut désormais entièrement se consacrer au développement d'Horizon: Forbidden West. L'information a été donnée sur le site officiel, avant d'être étrangement retirée, peut-être pour éviter des critiques négatives en cas de remontée de nouveaux bugs.

Alors que notre équipe poursuit le développement de notre prochain jeu Horizon: Forbidden West, nous proposerons des mises à jour moins fréquentes pour Horizon: Zero Dawn - Complete Edition pour PC après ce patch. Veuillez noter que nous continuerons à surveiller nos espaces communautaires, comme toujours ! ous tenons à vous remercier pour votre soutien continu et pour l'envoi de vos rapports de crash au cours des derniers mois. Les informations que nous avons reçues via vos rapports ont été inestimables pour approfondir les recherches et aider à corriger certains des problèmes les plus délicats que nous avons résolus dans le patch 1.10.